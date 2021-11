VIDEO. Latvijai izdots Eiropas meklētāko noziedznieku sarakstā iekļautais Gatis Zvingulis Ieteikt







Jau ziņots, ka šā gada 8. novembrī, Spānijā tika aizturēts 1982. gadā dzimušais Gatis Zvingulis, kurš tiek turēts aizdomās par noziegumu, kas tika izdarīts pirms četriem gadiem Ventspils novadā – tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kā rezultātā iestājās cietušā nāve. Ceturtdien, 25. novembrī, G. Zvingulis tika nogādāts Latvijā. Vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, un viņš ievietots Rīgas Centrālcietumā.

2021. gada 8. novembrī Spānijā, Mursijas reģionā, tika aizturēts Gatis Zvingulis, kuru Latvija bija izsludinājusi starptautiskajā meklēšanā aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par kuru paredzēta atbildība Krimināllikuma 125. panta trešajā daļā – par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Proti, 2017. gadā Ventspils novadā, Zlēku pagastā, G. Zvingulis, atrodoties alkohola reibumā, konflikta laikā ar 9. klases absolventiem un viņu tuviniekiem ar nazi sadūra kādu no pieaugušajiem, kas centās nepieļaut tālāku konflikta eskalāciju. No gūtajiem miesas bojājumiem iestājās cietušā nāve.

Ņemot vēra, ka G. Zvingulis izvairījās no izmeklēšanas, viņš tika izsludināts nacionālajā meklēšanā, bet vēlāk, 2018. gadā, arī starptautiskajā meklēšanā. Meklēšanas pasākumi ārvalstīs nevainagojās ar panākumiem, tādēļ, ņemot vērā nozieguma smagumu, sludinājums par viņa meklēšanu tika ievietots Eiropola interneta vietnē “EU Most Wanted”, tādējādi padarot informāciju par viņa meklēšanu plaši pieejamu pilsoņiem visā Eiropas Savienībā. Pateicoties šim pasākumam Valsts policijā tika saņemta iedzīvotāju sniegtā informācija, kas sekmēja G. Zvinguļa atrašanu.

Pēc G. Zvinguļa atrašanās vietas noskaidrošanas, iesaistot Spānijas ENFAST (personu meklēšanas Spānijas policijas struktūrvienība) nodaļu Spānijā, tika veikti mērķtiecīgas meklēšanas pasākumi, kuru rezultātā G. Zvingulis tika aizturēts Torre Pacheco pilsētā.

Šā gada 25. novembrī G. Zvingulis tika nogādāts Latvijā. Vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, un viņš ievietots Rīgas Centrālcietumā.

ENFAST ir ES dalībvalstu un atsevišķu trešo valstu policijas dienestu, kuri specializējas uz noziedznieku meklēšanu izveidots tīkls, kura mērķis ir cieši sadarboties un apmainīties ar informāciju, lai sekmētu starptautiskajā meklēšanā izsludināto noziedznieku aizturēšanu izdošanas nolūkos. Valsts policija ir aktīvs šīs ekspertu platformas dalībnieks un jāatzīmē, ka šis nav pirmais gadījums, kad šī personu meklēšanas ekspertu tīkla ietvaros ir tikuši aizturēti Valsts policijas starptautiski meklētie noziedznieki apsūdzībās par smagu noziegumu izdarīšanu.

Valsts policija aicina ielūkoties Eiropola interneta vietnē https://eumostwanted.eu/, kur katra no ES dalībvalstīm ir iekļāvusi trīs visvairāk meklētākos noziedzniekus. Šobrīd kā viens no bīstamākajiem noziedzniekiem no Latvijas joprojām tiek meklēts par dzimumnoziegumiem aizdomās turētais Alvis Beketovs, kā arī Ivans Agapitovs un Deniss Konaskins, kuri tiek turēti aizdomās par futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavību organizētā grupā. Tāpat policija aicina aplūkot citu valstu meklēšanā izsludināto noziedznieku foto! Ņemot vērā ES pilsoņu brīvas pārvietošanās tiesības, nepastāvot robežkontrolei starp ES dalībvalstīm, nevar izslēgt varbūtību, ka kādi no meklētājiem noziedzniekiem varētu slēpties Latvijā.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.