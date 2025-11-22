Foto EPA/LETA

“Ar hokeja nūju iesita pa pakausi…” Nāvējošs negadījums pusaudžu hokeja treniņā satricina Lietuvu 0

LA.LV
13:19, 22. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Trešdien Viļņas slimnīcā miris 13 gadus vecs pusaudzis, kurš guva nāvējošas traumas hokeja treniņa laikā. Kā ziņo Policijas departaments, negadījums noticis trešdienas vakarā ap plkst. 17.45. Viļņā atrodas divas slidotavas, un tajās bērniem treniņus organizē divas dažādas iestādes.

Reklāma
Reklāma
Pieci labākie ministri, kādi Latvijā bijuši kopš neatkarības atjaunošanas – viņi būtiski mainījuši mūsu valsti 1
Nopludināti visi 28 miera plāna punkti: kāpēc Polijai tajā ir unikāla loma? 50
TV24
Slaidiņš: “Lai kā mūsu politiķi negribētu to atzīt, bet Latvijas pierobeža ir Padomju Latvija”
Lasīt citas ziņas

Nepilngadīgajam pusaudzim, kurš dzimis 2012. gadā ar hokeja nūju tika iesists pa pakausi. Kā ziņo “Elta”, bērnu no arēnas aizveda neatliekamā medicīniskā palīdzība. Gūto traumu dēļ nepilngadīgais pusaudzis tika nogādāts Viļņas slimnīcā, kur plkst. 19.03 miris.

Ir informācija, ka pēc negadījuma policija nopratinājusi treneri un ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana, lai noskaidrotu patieso nāves cēloni.

CITI ŠOBRĪD LASA
Artis Pabriks: Pateicības dienas ultimāts ir ultimāts gan Ukrainai, gan visām Eiropas tautām
Ugunsdzēsēji, policija, sprādzieni un dūmi: Džilindžera sieva Cēsīs piedzīvo šausminošus mirkļus
Havjers Milejs un “šoka terapija”: vai Argentīna piedzīvos veiksmes stāstu?

Hokeja pārstāvji apgalvo, ka Lietuvā nekad iepriekš nav noticis līdzīgs gadījums. Nacionālās bērnu hokeja līgas vadītājs Aleinikovs norāda, ka hokeja kopiena ir šokā par notikušo traģēdiju.

“No rīta lemsim, kā varam palīdzēt ģimenei. Šī ir pirmā reize, kad hokejā piedzīvojam ko tik smagu. Visi esam satriekti, pat nezinām, ko teikt,” ceturtdienas rītā “Eltai” sacīja Aleinikovs.

Hokeja akadēmijas “Hockey Punks Academy” vadītājs, kura pavadībā notika traģiskais treniņš, notikušo komentēt atteicās, taču viņš norādīja, ka ir ļoti satriekts par negadījumu un vispirms vēlētos par to parunāt ar bojāgājušā zēna vecākiem.

Lietuvas hokeja sabiedrība piedzīvojusi jau otro sāpīgo zaudējumu – vasarā traģiskā negadījumā bojā gāja vēl viens hokejists. Lecot ūdenī, viņš guva smagas galvas un mugurkaula traumas un neilgi pēc tam noslīka.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Igauņi baidās par savas valsts drošību, bet mēs piešķiram augstākās kategorijas pielaidi valsts noslēpumam. Puče atklāj “jautras” aizkulises par mūsu valsts drošību
VIDEO. Sandis Ozoliņš pastāsta, kas viņu pārsteidzis pēc atgriešanās izlases ģērbtuvē
Lielvārdiete uz sava sliekšņa atrod sēru pušķi, policija pārsteidz, atklājot, kurš to sūtījis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.