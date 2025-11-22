“Ar hokeja nūju iesita pa pakausi…” Nāvējošs negadījums pusaudžu hokeja treniņā satricina Lietuvu 0
Trešdien Viļņas slimnīcā miris 13 gadus vecs pusaudzis, kurš guva nāvējošas traumas hokeja treniņa laikā. Kā ziņo Policijas departaments, negadījums noticis trešdienas vakarā ap plkst. 17.45. Viļņā atrodas divas slidotavas, un tajās bērniem treniņus organizē divas dažādas iestādes.
Nepilngadīgajam pusaudzim, kurš dzimis 2012. gadā ar hokeja nūju tika iesists pa pakausi. Kā ziņo “Elta”, bērnu no arēnas aizveda neatliekamā medicīniskā palīdzība. Gūto traumu dēļ nepilngadīgais pusaudzis tika nogādāts Viļņas slimnīcā, kur plkst. 19.03 miris.
Ir informācija, ka pēc negadījuma policija nopratinājusi treneri un ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana, lai noskaidrotu patieso nāves cēloni.
Hokeja pārstāvji apgalvo, ka Lietuvā nekad iepriekš nav noticis līdzīgs gadījums. Nacionālās bērnu hokeja līgas vadītājs Aleinikovs norāda, ka hokeja kopiena ir šokā par notikušo traģēdiju.
Hokeja akadēmijas “Hockey Punks Academy” vadītājs, kura pavadībā notika traģiskais treniņš, notikušo komentēt atteicās, taču viņš norādīja, ka ir ļoti satriekts par negadījumu un vispirms vēlētos par to parunāt ar bojāgājušā zēna vecākiem.
Lietuvas hokeja sabiedrība piedzīvojusi jau otro sāpīgo zaudējumu – vasarā traģiskā negadījumā bojā gāja vēl viens hokejists. Lecot ūdenī, viņš guva smagas galvas un mugurkaula traumas un neilgi pēc tam noslīka.