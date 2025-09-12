VIDEO. Princis Harijs no Polijas ar vilcienu steidzami ieradies Kijivā. Vai tas saistīts ar pēdējo dienu dronu draudiem? 18

kokteilis.lv
10:28, 12. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Princis Harijs negaidīti ieradies Ukrainas galvaspilsētā Kijivā, lai paustu atbalstu tūkstošiem karā ievainoto veterānu. Tas noticis viņa darba ietvaros ar “Invictus Games”, kurā piedalās arī Ukrainas karavīri, raksta DailyMail.com.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild 2
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti 55
Kokteilis
Nauda plūdīs kā upe šīm četrām zodiaka zīmēm: tās drīz kļūs stāvus bagātas
Lasīt citas ziņas

Harijs ieradās ar vilcienu no Polijas, tikai divas dienas pēc tam, kad Krievijas raķetes trāpīja Kijivai, un Krievijas droni pārkāpa Polijas gaisa telpu.

Viņš atklāja: “Man vajadzēja pārbaudīt pie sievas un Lielbritānijas valdības, vai tas ir droši. Mēs nevaram apstādināt karu, bet varam palīdzēt atveseļošanās procesā.”

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. “Šis liek stipri apšaubīt sterilas vides iespējamību!” sieviete paņem telefonu uz RAKUS LOC operāciju zāli
Kokteilis
VIDEO. “Uz galda bija dokumenti, ar visu, ko esam teikuši par Krieviju,” Pugašova pirmo reizi atklāj, kā bēgusi no Kremļa
Kokteilis
VIDEO. Latvijas karogi un dejošana pie Kremļa atbalstītāja, kas iekļauts melnajā sarakstā, dziesmas! Rosļikovs atkal provocē

Vizītes laikā Harijs apmeklēs Otrā pasaules kara muzeju, tiksies ar veterāniem un premjerministri Jūliju Sviridenko, kopā ar “Invictus Games” fondu un citiem veterāniem apmeklēs “Superhumans” traumu centru Ļvivā.

Harijs uzsver, ka ukraiņu veterāni viņam ir īpaši svarīgi: “Neviena cita valsts sportisti pēc spēlēm neatgriezās kaujas laukā. Ukrainas dalībnieki to darīja.”

Šī ir viņa pirmā vizīte Kijivā, un viņš paudis apņēmību darīt visu iespējamo, lai palīdzētu karā cietušajiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TESTS. Vai spēj atminēt populāras latviešu dziesmas pēc viena kadra no videoklipa?
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild
Kokteilis
“Esmu pieņēmis islāma ticību!” Stendzeniekam tagad divas mīļotās vienlaicīgi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.