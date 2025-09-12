VIDEO. Princis Harijs no Polijas ar vilcienu steidzami ieradies Kijivā. Vai tas saistīts ar pēdējo dienu dronu draudiem? 18
Princis Harijs negaidīti ieradies Ukrainas galvaspilsētā Kijivā, lai paustu atbalstu tūkstošiem karā ievainoto veterānu. Tas noticis viņa darba ietvaros ar “Invictus Games”, kurā piedalās arī Ukrainas karavīri, raksta DailyMail.com.
Harijs ieradās ar vilcienu no Polijas, tikai divas dienas pēc tam, kad Krievijas raķetes trāpīja Kijivai, un Krievijas droni pārkāpa Polijas gaisa telpu.
Viņš atklāja: “Man vajadzēja pārbaudīt pie sievas un Lielbritānijas valdības, vai tas ir droši. Mēs nevaram apstādināt karu, bet varam palīdzēt atveseļošanās procesā.”
Vizītes laikā Harijs apmeklēs Otrā pasaules kara muzeju, tiksies ar veterāniem un premjerministri Jūliju Sviridenko, kopā ar “Invictus Games” fondu un citiem veterāniem apmeklēs “Superhumans” traumu centru Ļvivā.
Harijs uzsver, ka ukraiņu veterāni viņam ir īpaši svarīgi: “Neviena cita valsts sportisti pēc spēlēm neatgriezās kaujas laukā. Ukrainas dalībnieki to darīja.”
Šī ir viņa pirmā vizīte Kijivā, un viņš paudis apņēmību darīt visu iespējamo, lai palīdzētu karā cietušajiem.