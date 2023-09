Uzņēmēja un inluencere Elīna Didrihsone

VIDEO. “Man tiešām bija divas rozīnītes…” influencere Elīna Didrihsone tomēr vēlas veikt vēl vienu plastisko operāciju Ieteikt







Influencere un uzņēmēja Elīna Didrihsone sarunā ar Katrīni Vasiļevsku atklāj savu pieredzes stāstu par plastiskajām operācijām un kādas procedūras viņai vēl ir padomā, runājot par nākotni. Tāpat viņa kliedē paklīdušās baumas par diezgan ekstrēmām procedūrām, kuras viņa nekad nav pat iedomājusies veikt.

Savu dzīvi kameru priekšā un atklāti par sevi kā personību šovā “Slavenības. Bez filtra” ik ceturtdienu atspoguļo enerģiskā influencere, uzņēmēja Elīna Didrihsone. Šajā reizē kopā ar Katrīni viņa kliedē baumas par sev veiktajām ķirurģiskajām operācijām, jo cilvēki bieži vien komentāros min, cik daudz un kādas procedūras Elīna ir veikusi, lai uzlabotu savu ārējo izskatu.

“Mani publikā parāda kā tādu transofmējošu un pasniedz to tik skaļi, it kā būtu kā Lego klucītis, kas salikts nez no kā. Patiesībā man ir bijušas divas plastiskās operācijas un abas tās ir bijušas krūtīm. Pirmā reize, ne tāpēc, ka neizdevās, bet tāpēc, ka man tiešām bija divas rozīnītes un nevarēja uztaisīt uzreiz tādu izmēru, kādu es vēlējos. Pēc diviem gadiem es mainīju izmēru. That’s it! Es neesmu izgriezusi ribas, ielikusi sev dibenu!” – atklāta ir Elīna.

Katrīne vaicā, vai ir tomēr kas tāds, ko Elīna vēlētos mainīt vēl savā ķermenī? Un viņa atbild apstiprinoši: “Jā, krūtis! Neesmu gan vēl izdomājusi, vai gribu to darīt pirms otrā bērniņa vai pēc… Bet varbūt pēc trešā. Viņas ir kļuvušas tādas mīkstas… Bet es gribētu lielākas!”.

Vairāk skaties šajā video: