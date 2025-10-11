VIDEO. Melno gulbju ģimene “lūdz palīdzību” cilvēkiem, lai glābtu savu mazuli 0

Sirsnīgs mirklis, kas notverts Ķīnā, aizkustinājis sociālo tīklu lietotājus.

Melno gulbju pāris savam mazulim bija atradis glābiņu nevis ūdenī, bet krastā – tie, šķiet, saprata, ka vienīgā cerība ir cilvēki.

Mazais gulbis bija sapinies auklās un nespēja pakustēties. Vecāki to aizveda līdz krastam, it kā cerot, ka kāds cilvēks pamanīs un palīdzēs.

Un tiešām – garāmgājēji pamanīja putnus un nekavējoties sniedza palīdzību.

Cilvēki uzmanīgi atbrīvoja mazo gulbīti no auklām, un, tiklīdz tas tika brīvībā, dzirdams, kā putns izdod skaļus čiepstienus – it kā pateicībā par palīdzību.

