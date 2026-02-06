“Nav jāatbalsta cilvēkus nabadzībā!” Rungainis norāda, kā patiesībā efektīvi jāpalīdz latviešiem 0
Enerģijas cenas, inflācija, visapkārt mums ir daudz rēķinu, kas ikdienas jānomaksā. Gudra pārvaldība nepieciešama ne tikai ģimenē, bet arī valsts līmenī.
“Nevis jāatbalsta cilvēkus nabadzībā, bet jāļauj cilvēkiem nopelnīt,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” izsakās Ģirts Rungainis, uzņēmējs, investors, biedrības “Latvijas formula 2050” valdes loceklis.
Tādēļ ir nepieciešama vide valstī, kas motivē uzņēmējus radīt jaunas darba vietas.
