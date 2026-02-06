Aizdomīgs incidents NATO valstī: Beļģijā bojāts karakuģis, sākta izmeklēšana 0
Beļģijas varasiestādes sākušas izmeklēšanu par karakuģa bojājumu, kas radies aizdomīgos apstākļos.
Incidents notika otrdien Zēbriges jūras spēku bāzē, kur kuģim “Oostende” pārkarsa izplūdes sistēma un no kuģa sāka plūst dūmi, paziņoja Beļģijas Aizsardzības ministrija.
Lai gan ugunsgrēka nebija un neviens cilvēks necieta, uz notikuma vietu tika izsaukti ugunsdzēsēji, lai atdzesētu iekārtu, paziņoja Aizsardzības ministrija, kas arī izmeklē šo incidentu.
Atbildot uz likumdevēju jautājumiem, Beļģijas aizsardzības ministrs Teo Frankens trešdien salīdzināja šo gadījumu ar iespējamo Vācijas karakuģu sabotāžas mēģinājumu Hamburgā.
Vācijā un Grieķijā šonedēļ tika aizturēti divi cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par Vācijas karaflotes kuģu sabotāžas mēģinājumu pagājušajā gadā Hamburgas ostā.
Vācija un citas NATO dalībvalstis visā Eiropā pastiprināti seko līdzi drošības situācijai, pastāvot aizdomām par Krievijas spiegošanu, krievu dronu lidojumiem un sabotāžu.