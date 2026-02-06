Foto: AP/SCANPIX
Foto: AP/SCANPIX
NATO karakuģi.

Aizdomīgs incidents NATO valstī: Beļģijā bojāts karakuģis, sākta izmeklēšana 0

LETA
21:03, 6. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Beļģijas varasiestādes sākušas izmeklēšanu par karakuģa bojājumu, kas radies aizdomīgos apstākļos.

Kokteilis
Vērsis – kakls, rīkle, Vēzis – vēders: kādas un kāpēc ir katras zodiaka zīmes vārīgākās vietas?
TV24
Māris Balodis: Šis vīruss pa gaisu nelido – to uzņem ar pārtiku
“Viņš ļoti baidās…” Eksperts atklāj patiesību, kāpēc Putins ir spiests pieņemt ne savus lēmumus
Lasīt citas ziņas

Incidents notika otrdien Zēbriges jūras spēku bāzē, kur kuģim “Oostende” pārkarsa izplūdes sistēma un no kuģa sāka plūst dūmi, paziņoja Beļģijas Aizsardzības ministrija.

“Notiek tehniskā izmeklēšana un tiek izskatītas visas hipotēzes,” ziņu aģentūrai AFP pavēstīja Beļģijas federālās prokuratūras pārstāve.
CITI ŠOBRĪD LASA
Militārajā bāzē “Lielvārde” top moderns helikopteru angārs – projekts izmaksās iespaidīgu summu
Kokteilis
Vērši ir bargie, bet dvīņi nepamana, ka bērns jau divas stundas pazudis: uzzini, kāds vecāks tu esi pēc horoskopa zīmes
Krievijas ļaunākais murgs piepildījies: Eiropas savienība atklāj jaunās sankciju paketes saturu

Lai gan ugunsgrēka nebija un neviens cilvēks necieta, uz notikuma vietu tika izsaukti ugunsdzēsēji, lai atdzesētu iekārtu, paziņoja Aizsardzības ministrija, kas arī izmeklē šo incidentu.

Atbildot uz likumdevēju jautājumiem, Beļģijas aizsardzības ministrs Teo Frankens trešdien salīdzināja šo gadījumu ar iespējamo Vācijas karakuģu sabotāžas mēģinājumu Hamburgā.

Vācijā un Grieķijā šonedēļ tika aizturēti divi cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par Vācijas karaflotes kuģu sabotāžas mēģinājumu pagājušajā gadā Hamburgas ostā.

Vācija un citas NATO dalībvalstis visā Eiropā pastiprināti seko līdzi drošības situācijai, pastāvot aizdomām par Krievijas spiegošanu, krievu dronu lidojumiem un sabotāžu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievijas iebrukuma simulācija atklāj satriecoši sliktu rezultātu – Putinam pietiktu ar 15 000 karavīru, lai ieņemtu Baltiju
TV24
“Nekas krievus neapturēs, ja…” Rajeva teiktas liek aizdomāties par šobrīd notiekošo
TV24
Putins vairs nav apturams – Latvijas vēstnieks izsaka drūmu prognozi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.