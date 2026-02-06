“ASV ir nostājusies Kremļa pusē.” Spolītis norāda, kur nedrīkst notikt Ukrainas un Krievijas tikšanās 0

20:58, 6. februāris 2026
Politologs Veiko Spolītis TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” komentēja pretrunīgu situāciju – Kremlis pēkšņi vēlas atzīt un apspriest jautājumus, kurus tas ilgstoši ir noliedzis.

Viņaprāt, Ukrainas prezidentam jebkāda tikšanās ar Krievijas līderi, kurš ir Starptautiskās Krimināltiesas meklēto personu sarakstā, būtu pieļaujama tikai neitrālā teritorijā, piemēram, Šveicē vai Ziemeļvalstīs, nevis ASV, kas vairs nav uzskatāma par neitrālu valsti Ukrainas kara jautājumā.

Spolītis asi kritizēja ASV nostāju, uzsverot, ka kopš Donalda Trampa stāšanās prezidenta amatā ASV arvien vairāk ieņem Kremļa pozīcijām labvēlīgu nostāju.

Plašāk pievienotajā video!

