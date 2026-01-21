VIDEO. Cik superīgi! Norvēģu policisti liek malā nopietnību un kopā ar bērniem laižas no kalniņa 0
Vietnē “TikTok” publicēts video no Norvēģijas, kurā redzams sirsnīgs skats – divi policisti ziemas laikā nolēmuši pievienoties bērniem un kopā ar viņiem ļauties ziemas priekiem, laižoties lejup pa kalniņu.
Šis vienkāršais, bet simboliski spēcīgais mirklis aizkustinājis daudzus skatītājus. Komentāros cilvēki uzsver, cik nozīmīgi ir šādi piemēri, kas veido uzticību starp bērniem un likumsargiem. “Iedomājieties, cik drošas attiecības šiem bērniem ir ar policiju. Viņi ir tik droši un rotaļīgi,” raksta kāds skatītājs.
Citi piebilst, ka policistiem “sirds ir pareizajā vietā” un ka ir ļoti jauki redzēt likumsargus tik cilvēcīgā un nepiespiestā lomā. Vairāki komentētāji uzsver, ka bērniem jau agrā vecumā ir svarīgi redzēt policiju kā drošu atbalstu, nevis kā draudus.