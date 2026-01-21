VIDEO. Cik superīgi! Norvēģu policisti liek malā nopietnību un kopā ar bērniem laižas no kalniņa 0

LA.LV
20:20, 21. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Vietnē “TikTok” publicēts video no Norvēģijas, kurā redzams sirsnīgs skats – divi policisti ziemas laikā nolēmuši pievienoties bērniem un kopā ar viņiem ļauties ziemas priekiem, laižoties lejup pa kalniņu.

“ASV prezidents ir smagi garīgi slims, un tas apdraud mūsu visu dzīvības” – pasaulē izskan bažas par Trampa piemērotību prezidenta amatam 123
Kokteilis
Viņas ir kā vīns! 4 zodiaka zīmes, kuru sievietes ar gadiem kļūst tikai valdzinošākas
FOTO. “Neviens tā neģērbjas pat uz rajona tiesu!” Kultūras ministrijas pārstāve, aizstāvot krievu valodu sabiedriskajā medijā, Satversmes tiesā ierodas kolorītā apģērbā 11
Lasīt citas ziņas

Šis vienkāršais, bet simboliski spēcīgais mirklis aizkustinājis daudzus skatītājus. Komentāros cilvēki uzsver, cik nozīmīgi ir šādi piemēri, kas veido uzticību starp bērniem un likumsargiem. “Iedomājieties, cik drošas attiecības šiem bērniem ir ar policiju. Viņi ir tik droši un rotaļīgi,” raksta kāds skatītājs.

Citi piebilst, ka policistiem “sirds ir pareizajā vietā” un ka ir ļoti jauki redzēt likumsargus tik cilvēcīgā un nepiespiestā lomā. Vairāki komentētāji uzsver, ka bērniem jau agrā vecumā ir svarīgi redzēt policiju kā drošu atbalstu, nevis kā draudus.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.