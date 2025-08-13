#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ekrānšāviņi no video

VIDEO. Par mata tiesu no vairākām tragēdijām – kas notiek, ja peldvietā auto nav atstāts “uz stāvbremzes” 0

LA.LV
18:00, 12. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Kāds siltā laika baudītājs kļuvis par aculiecinieku satraucošam notikumam, fiksējot to video, kas uzskatāmi parāda, cik bīstamas var būt šķietami vienkāršas kļūdas.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Kā sadedzināt savu “riepiņu” 4 nedēļu laikā: 7 veselīgas uzkodas
Pēc 13 gadu pārtraukuma pasažieru lidmašīnas atkal lidos uz vienu no bīstamākajām pilsētām pasaulē
Dārgais minerālūdens, kas tiek pārdots arī Latvijā, nonācis liela Eiropas skandāla epicentrā
Lasīt citas ziņas

Aculiecinieka ierakstā, kas ievietots TV raidījums Zebra kontā vietnē Facebook, redzams, kā stāvvietā pie ūdenstilpes atstāta automašīna pēkšņi sāk ripot tieši atpūtnieku virzienā. Strauji uzņemot ātrumu, tā uzbrauc atpūtas krēsliem un tālāk ieripo no kalna ūdenstilpē.

Par laimi apkārtējie to pamanīja un skaļi brīdināja pārējos atpūtniekus, tāpēc visi paspēja nobēgt no šā auto trajektorijas, un negadījumā neviens cilvēks necieta.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Cik bieži patiesībā jāmazgā mati: kļūda, ko pieļauj daudzi
“Tā būs ērta izeja no situācijas!” Kremļa padomnieks nosauc Putina nosacījumus pamieram
“Vašingtona to uzskata par “godu”!” Izziņota vieta, kur notiks Trampa un Putina tikšanās

Cilvēki, kas atradās notikuma vietā, norāda, ka automašīnai, visticamāk, nebija uzvilkta stāvbremze, kas arī izraisīja tās izkustēšanos no vietas. Šī kļūda, lai gan bieži sastopama, šoreiz varēja beigties ar traģiskām sekām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Neticami, bet fakts! Helsinkos jau gadu nav noticis neviens šāds gadījums – par ko ir stāsts?
Krimināls
VIDEO. Traģēdija pie “nelegālās taciņas”: vīrietis reibumā paliek bez ekstremitātes, uz sliedēm glābjot kādu sievieti
Patiess stāsts: 30 gadus veca sieviete izdzīvo pēc zibens spēriena un atklāj, kā tas izmainījis viņas dzīvi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.