VIDEO. Par mata tiesu no vairākām tragēdijām – kas notiek, ja peldvietā auto nav atstāts “uz stāvbremzes” 0
Kāds siltā laika baudītājs kļuvis par aculiecinieku satraucošam notikumam, fiksējot to video, kas uzskatāmi parāda, cik bīstamas var būt šķietami vienkāršas kļūdas.
Aculiecinieka ierakstā, kas ievietots TV raidījums Zebra kontā vietnē Facebook, redzams, kā stāvvietā pie ūdenstilpes atstāta automašīna pēkšņi sāk ripot tieši atpūtnieku virzienā. Strauji uzņemot ātrumu, tā uzbrauc atpūtas krēsliem un tālāk ieripo no kalna ūdenstilpē.
Par laimi apkārtējie to pamanīja un skaļi brīdināja pārējos atpūtniekus, tāpēc visi paspēja nobēgt no šā auto trajektorijas, un negadījumā neviens cilvēks necieta.
Cilvēki, kas atradās notikuma vietā, norāda, ka automašīnai, visticamāk, nebija uzvilkta stāvbremze, kas arī izraisīja tās izkustēšanos no vietas. Šī kļūda, lai gan bieži sastopama, šoreiz varēja beigties ar traģiskām sekām.