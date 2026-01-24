FOTO: Shutterstock

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Uzbekistānas izcelsmes dillēs konstatējis neatļauta pesticīda – propikonazola – atliekvielas, liecina PVD publiskotā informācija.

Veicot laboratorisko kontroli uz robežas ņemtam paraugam, PVD Uzbekistānas dillēs konstatējis 0,36 miligramu uz kilogramu propikonazola ar 0,18 miligramu uz kilogramu potenciālo kļūdu.

PVD norāda, ka gandrīz trīs tonnas Latvijas tirgum paredzēto diļļu ir iznīcinātas, bet septiņas tonnas aizvestas saņēmējiem Igaunijā un Polijā, par ko ir informēti abu valstu uzraudzības dienesti.

Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu Eiropas Savienības (ES) Ātrās brīdināšanas sistēmā.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

