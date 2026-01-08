VIDEO. Plastmasas maisiņi virtuvē – slēpts drauds smadzeņu veselībai? 0

ASV neirologs Klints Stīls nācis klajā ar skarbu brīdinājumu — plaši izmantots virtuves priekšmets, atkārtoti aizveramie plastmasas pārtikas maisiņi, varētu būt saistīti ar paaugstinātu demences risku.

56 gadus vecais ārsts, kurš specializējas smadzeņu un nervu sistēmas slimībās, apgalvo, ka šo maisiņu regulāra lietošana ilgtermiņā var kaitēt smadzeņu veselībai. Dr. Stīls jau 34 gadus strādā ar smadzeņu darbības uzlabošanu, demences un Alcheimera slimības profilaksi, kā arī pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Viņš praktizē gan Meinas, gan Floridas štatā.

Savā “TikTok” video, kas kļuvis virāli populārs un sasniedzis vairāk nekā 6,2 miljonus skatījumu, neirologs atsaucas uz ilgtermiņa pētījumiem. Tajos norādīts, ka plastmasas maisiņos esošās vielas — polietilēns un polipropilēns — laika gaitā sadalās mikroplastmasā.

“Šīs mikrodaļiņas ir tik sīkas, ka spēj šķērsot asins-smadzeņu barjeru. Tieši tā mēs arvien biežāk atklājam plastmasu cilvēka smadzenēs,” skaidro ārsts.

Dr. Stīla ieteikums ir nepārprotams — atteikties no atkārtoti aizveramiem plastmasas maisiņiem vai aizstāt tos ar augu izcelsmes alternatīvām. Viņš uzsver, ka šāds solis varētu būt vienkāršs, bet nozīmīgs ieguldījums smadzeņu veselības saglabāšanā, īpaši tiem, kuri šos produktus izmanto ikdienā.

Ārsta brīdinājums sociālajos tīklos izraisījis plašas diskusijas par mikroplastmasas ietekmi uz veselību un atkal aktualizējis jautājumu — cik droši patiesībā ir ikdienā izmantotie plastmasas izstrādājumi.

