Ukraiņi gatavo “pārsteigumu” Krievijai – 2022. gadā palaistais kara bumerangs tūliņ griezīsies atpakaļ 45
Odesas militārais eksperts Oleksandrs Kovaļenko paziņojis, ka 2026. gadā vairāku Krievijas reģionu, īpaši pierobežas, iedzīvotājiem būtu jārēķinās ar sistemātiskiem elektroapgādes pārtraukumiem un triecieniem infrastruktūrai.
Pēc viņa teiktā, Ukrainai ir resursi paplašināt atbildes darbības, un šādi triecieni tuvākajā laikā būtiski pieaugs. “Nulles tolerance. Drīz būs viss un pat vairāk. Karš piektajā tā dēvētās ‘speciālās militārās operācijas’ gadā iegūs tādas aprises, kādas Krievijas iedzīvotāji nepazina ne pirms 2022. gada, ne 2022., ne 2023. gadā… un tā tālāk,” viņš brīdina.
Kā ziņo Dialog.ua, runa neesot tikai par Belgorodas apgabalu. Eksperta vērtējumā, ar pārnēsājamajiem akumulatoriem un autonomām uzlādes stacijām nāksies nodrošināties arī Kurskas, Brjanskas, Orlas, Kalugas un citu Krievijas reģionu iedzīvotājiem.
Viņš norāda, ka Ukrainas droni un raķetes jau sasniedz dziļākus Krievijas reģionus. Ja iepriekš elektroapgādes traucējumi tika uztverti kā izņēmums, tad 2026. gadā tie var kļūt par jauno realitāti.
Mainās noteikumi
Eksperts uzsver, ka Ukraina demonstrē spēju ne tikai aizstāvēties, bet arī veikt triecienus pretinieka militārajai un enerģētikas infrastruktūrai, tādējādi mainot psiholoģisko līdzsvaru.
Pilnīgas drošības ilūzija valsts iekšienē pakāpeniski sabrūk.
Pēc Kovaļenko teiktā, 2026. gads Krievijas iedzīvotājiem var kļūt par nopietnu sadzīves un infrastruktūras pārbaudījumu periodu. Viņš norāda, ka kara bumerangs, kas tika palaists 2022. gadā, tagad atgriezīsies atpakaļ.