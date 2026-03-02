Foto. pexels.com/ cottonbro studio

Ikdienā mājās ir daudz priekšmetu, kas pieaugušajiem šķiet nekaitīgi, taču mazam bērnam var kļūt par dzīvībai bīstamu apdraudējumu. Apvienotajā Karalistē notikusi smaga traģēdija – divus gadus veca meitenīte nomira pēc tam, kad bija norijusi pavisam nelielu pogas izmēra bateriju.

Par notikušo vēsta portāls “The Mirror”.

Meitenes māte Steisija atceras liktenīgo dienu, kad viņas divgadīgā meita Hārpere pēkšņi sāka justies slikti. Bērns rādīja uz muti – to viņa darīja arī iepriekš, jo bieži sūdzējās par kakla sāpēm, tāpēc māte sākotnēji nedomāja, ka situācija varētu būt nopietna.

Steisija meitiņu nolika gulēt un devās uz darbu, nenojaušot, ka tas būs pēdējais vakars kopā.

Drīz pēc tam sieviete saņēma satraucošu zvanu – bērna veselības stāvoklis strauji pasliktinājās. Māte nekavējoties izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību.

“Ātrās palīdzības mediķi teica, ka viņiem jāgaida ārsts, jo viņi nekad iepriekš neko tādu nebija redzējuši un nesaprata, no kurienes rodas asiņošana,” atceras Steisija.

Meitenīte tika nogādāta slimnīcā, kur ārsti ar kameras palīdzību mēģināja noskaidrot asiņošanas cēloni. Izmeklēšanas laikā atklājās šokējošs fakts – bērna organismā bija iestrēgusi baterija no LED gaismas tālvadības pults.

Baterija bija smagi bojājusi bērna barības vadu un skārusi galveno artēriju, kas ved uz sirdi. Neskatoties uz mediķu pūlēm, meitenes dzīvību glābt neizdevās.

Pēc traģēdijas Steisija savu dzīvi veltījusi tam, lai brīdinātu citus vecākus par bateriju bīstamību.

“Dzīve pēdējos gados ir bijusi ļoti smaga. Es joprojām sēroju. Esmu zaudējusi draudzības un attiecības ar ģimenes locekļiem, jo viss man atgādina par Hārperi,” atzīst sieviete.

Šis traģiskais gadījums var kalpot kā nopietns atgādinājums visiem vecākiem – mazus bērnus nav ieteicams atstāt bez uzraudzības pat uz īsu brīdi. Nelaime var notikt pāris sekunžu laikā, un šķietami nekaitīgs sadzīves priekšmets var pārvērsties par dzīvībai bīstamu slazdu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

