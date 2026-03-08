Pētnieks par Putina režīma stabilitāti: Kopējo tendenci varētu vērtēt pozitīvi 0

Spekulējot ar dažādu informāciju par Krievijas diktatora veselības stāvokli, fiziskajām spējām, viņa varas vertikāles noturību un lojalitāti viņam, ekonomisko situāciju valstī, tad kopējo tendenci varētu vērtēt pozitīvi, tā TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” sprieda Sandis Šrāders, Ph. D., Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis.

Viņš norāda, ka Vladimirs Putins sastopas, pirmkārt, jau ar problēmām Krievijas armijai atlasīt pietiekamu daudzumu karavīru, jo frontes zonā tie krīt vairāk, nekā ir valsts spējas tos rekrutēt.

Pievienotajā video skatieties plašāk, ko vēl S. Šrāders min kā labas pazīmes tam, ka V. Putins zaudē savas spējas un viņa vara kļūst arvien trauslāka, un vai ir kāda situācija, kas varētu novest pie politiskās nestabilitātes Krievijā.

