Vai Putins kādā brīdī būs spiests piekāpties? Rajevs sniedz visai skarbu vērtējumu par pašreizējo kara gaitu 0

LA.LV
19:02, 8. marts 2026
Viedokļi

Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pagājuši jau četri gadi, taču karš joprojām turpinās. Kamēr frontē notiek smagas kaujas un abas puses cenšas nostiprināt savas pozīcijas, arvien biežāk izskan jautājums – vai Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam kādā brīdī nāksies piekāpties?

Uz šo jautājumu TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” atbildēja Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs.

Viņš norāda, ka nav optimistisks šajā jautājumā, jo ukraiņi šobrīd ir vājākā puse šajā karā.

“Viņiem ir mazāka armija, viņiem ir mazāki resursi, viņiem ir mazāks mobilizācijas resurss. Ja nebūtu Rietumu atbalsta, Ukrainā situācija būtu būtiski sliktāka,” skaidro Rajevs.

Rajevs uzsver, ka Krievija šobrīd nav sasniegusi stāvokli, kad tai nāktos piekrist stratēģiskiem kompromisiem.

Plašāk skaties pievienotajā video!

