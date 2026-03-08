Drošības iestādes brīdina par riskiem saistībā ar lielveikala būvēšanu Berģos – kāds ir iemesls? 0
Ropažu novada Berģos iecerēta apjomīga apbūve, kuras īstenošanu virza Latvijas uzņēmums “Bergi Rich”, kura patiesie labuma guvēji ir Krievijas pilsoņi Dmitrijs Korževs un Dmitrijs Troickis, svētdienas vakarā vēsta raidījuma “De facto”.
Projekts paredz tirdzniecības centra būvniecību un vairāku dzīvojamo ēku attīstīšanu zemesgabalā “Andrēni”.
Pašvaldība norāda, ka par projektu uzzinājusi no iedzīvotāju atsauksmēm un sabiedriskās apspriešanas, bet drošības iestādes aicina izvērtēt reputācijas un nacionālās drošības riskus, ņemot vērā saikni ar Krievijas kapitālu.
“Bergi Rich” īpašnieki Latvijā iegājuši pēc zemes iegādes izsolē, bet kopš 2021. gada uzņēmums pieder Krievijas uzņēmējiem, kuru biznesa intereses saistītas ar ieguves un tirdzniecības nozari ārvalstīs, noskaidrojis “De facto”.
Korževs un Troickis gadiem ir Krievijas bagātāko uzņēmēju sarakstos. Kapitālu abi kursabiedri uzaudzējuši deviņdesmitajos gados, izveidojot sulu ražotāju “Multon”, ko par pusmiljardu dolāru pārdeva korporācijai “Coca-Cola”. Naudu viņi investēja Krievijas lielveikalu tīklā “O’Key”, banku sektorā un auto tirdzniecībā.
Kopš 2012. gada viņu uzņēmums “Rich Metals Group” Gruzijā iegūst zeltu un varu, 2023. gadā apgrozot kopumā 260 miljonus eiro. Viņu biznesa pēdas ved arī uz dārgmetālu atradnēm Armēnijā. Gruzijā viņu rīcība izraisīja skandālu. Lai paplašinātu zelta ieguvi, tika uzspridzināts unikāls arheoloģijas piemineklis – piecus tūkstošus gadu senās Sakdrisi raktuves, norāda raidījums.
2022. gadā Ukraina rosināja abus pakļaut sankcijām, uzskatot viņu biznesu par Krievijas ietekmes instrumentu Gruzijā.
“De facto” vēsta, ka Militārās izlūkošanas un drošības dienests tiešus riskus valsts aizsardzības sistēmai un tās infrastruktūrai saistībā ar īpašumu “Andrēni” nesaskata. Taču dienests uzsvēra, ka “Ropažu novada pašvaldības lēmumi attiecībā uz SIA “Bergi Rich” nodomiem ir jāvērtē no reputācijas risku skatupunkta, tostarp arī valstiskā līmenī”.
Arī Valsts drošības dienests konkrētajam gadījumam esot pievērsis uzmanību un aicina pašvaldības kritiski vērtēt sadarbību ar uzņēmējiem, kas var radīt riskus nacionālās drošības interesēm.