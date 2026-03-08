Krievijas līderis Vladimirs Putins Kremlī, Maskavā, 2025.gada februārī.
Foto: AP/SCANPIX

VIDEO. Ko tādu nevar publicēt nejauši! Kremlis izplata Putinam neglaimojošu video 0

LA.LV
20:16, 8. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Sociālajos tīklos šodien cilvēku uzmanību piesaistīja internetā nonācis Krievijas diktatora Vladimira Putina video apsveikums Starptautiskajā sieviešu dienā. Taču publiskotais video fragments ir neglaimojošs Kremļa saimniekam – tajā redzama apsveikuma neapstrādātā versija ar Putina klepošanu, kas traucē viņam ar pirmo reizi pateikt sakāmo.

TV24
Slaidiņš: Šis ir labs rādītājs. Ja tā turpināsies, tas var liecināt, ka krieviem ir problēmas 94
Ir zināms, ka šo videomateriālu sākotnēji nejauši vai varbūt jauši publicēja Kremļa oficiālajos kanālos.

Neilgi pēc tam, kad video sāka strauji izplatīties internetā, tas tika operatīvi izņemts no Kremļa oficiālajām vietnēm un sociālo tīklu kontiem. Arī daļa mediju, kas bija paguvuši publicēt sākotnējo ieraksta versiju, vēlāk šo materiālu no savām lapām dzēsa.

Daudzi cilvēki komentāru ierakstā izsakās, ka šāda video publicēšana nevar notikt nejauši.

