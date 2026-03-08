VIDEO. Ko tādu nevar publicēt nejauši! Kremlis izplata Putinam neglaimojošu video 0
Sociālajos tīklos šodien cilvēku uzmanību piesaistīja internetā nonācis Krievijas diktatora Vladimira Putina video apsveikums Starptautiskajā sieviešu dienā. Taču publiskotais video fragments ir neglaimojošs Kremļa saimniekam – tajā redzama apsveikuma neapstrādātā versija ar Putina klepošanu, kas traucē viņam ar pirmo reizi pateikt sakāmo.
Ir zināms, ka šo videomateriālu sākotnēji nejauši vai varbūt jauši publicēja Kremļa oficiālajos kanālos.
Neilgi pēc tam, kad video sāka strauji izplatīties internetā, tas tika operatīvi izņemts no Kremļa oficiālajām vietnēm un sociālo tīklu kontiem. Arī daļa mediju, kas bija paguvuši publicēt sākotnējo ieraksta versiju, vēlāk šo materiālu no savām lapām dzēsa.
Daudzi cilvēki komentāru ierakstā izsakās, ka šāda video publicēšana nevar notikt nejauši.
The Kremlin accidentally published an unedited video of Vladimir Putin delivering his greetings to Russian women for International Women’s Day.
“My throat’s a bit scratchy… I almost started coughing. I’ve been talking a lot today,” he says.
Read more: https://t.co/BYAJLt6yzL pic.twitter.com/0od9fj98Of
— The Moscow Times (@MoscowTimes) March 8, 2026
🤭The lackeys suggest that the tsar was set up intentionally
The day before, propagandists posted an unedited greeting from Putin, where he started coughing and nearly choked.
However, rumors are circulating in the swamps: anyone who knows even a little about the… https://t.co/FzyJ8NIq48 pic.twitter.com/Xegpp0GZZ4
— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2026