Kāpēc veikalā pirktie āboli ir spīdīgi un nedaudz lipīgi? Vai tie nekaitē veselībai un tos ir droši ēst? 0
Droši vien daudzi no jums ir pamanījuši, ka pārtikas veikalos nopērkamie āboli bieži vien izskatās daudz spīdīgāk, nekā tie, kurus izaudzējam paši savā dārzā, turklāt, tie ir arī nedaudz lipīgi. Taču, vai šādus ābolus vispār ir droši ēst? Vai tie nav apklāti ar ķimikālijām, kas var ilgtermiņā bojāt veselību?
Patiesībā šim spīdīgumam un lipīgumam ir pavisam vienkāršs skaidrojums.
Vai vaskotus ābolus drīkst ēst?
Daudzi pircēji uzskata, ka spīdīgā ābola virsma nozīmē to, ka auglis ticis apstrādāts, lai noslēptu tā bojājumus. Tomēr tā nepavisam nav taisnība. Kā izrādās, uz āboliem tiek uzklāts speciāls vasks, kas nevis maskē augļa bojājumus, bet gan aizstāj dabisko aizsargkārtu, kas tiek noņemta rūpnieciskās mazgāšanas laikā.
Pēc ražas novākšanas āboli tiek rūpīgi mazgāti, lai noņemtu netīrumus un iespējamos piesārņojumus. Šī procesa laikā tiek noskalota arī dabiskā kutikula jeb plāns vaska slānis, kas aizsargā augli no mitruma zuduma. Lai āboli ilgāk saglabātos svaigi un izskatītos pievilcīgi, tiem tiem uzklāta ļoti plāna, cilvēka veselībai droša vaska kārta.
Speciālisti uzsver, ka šis pārklājums ir drošs lietošanai uzturā un tiek izmantots minimālā daudzumā. Tas netraucē pamanīt bojāšanās pazīmes – ja auglis ir sabojājies, to joprojām varēs atpazīt pēc nepatīkama aromāta, pelējuma vai mīkstiem plankumiem.
Kāpēc ābolus ir jāpārklāj ar vasku?
Vaska kārta palīdz samazināt mitruma iztvaikošanu, novērš augļa izžūšanu, saglabā stingrumu un kraukšķīgumu, kā arī aizsargā no nelieliem bojājumiem, kas var rasties transportēšanas laikā.
Bez šīs aizsardzības āboli daudz ātrāk kļūtu mīksti un zaudētu savu pievilcīgo izskatu. Tieši vaska slānis ļauj tiem ilgāk saglabāt sulīgumu un svaigumu veikalu plauktos.
Pārtikā izmantojamie vaski parasti ir dabiskas vai pārtikai apstiprinātas vielas, piemēram, karnaubas vasks, bišu vasks, rīsu vasks vai šellaks. Tās darbojas kā aizsargbarjera un neietekmē ābola uzturvērtību.
Kā pareizi mazgāt vaskotus ābolus?
Speciālisti norāda, ka vasku īpaši noņemt nav nepieciešams. Pietiek augļus rūpīgi noskalot zem tekoša ūdens, viegli paberzējot to virsmu ar rokām. Pēc tam ābolus ieteicams nosusināt ar tīru dvieli vai papīra salveti.
Jāatceras, ka tieši mizā atrodas liela daļa šķiedrvielu un vērtīgo vielu, tāpēc tās noņemšana samazina augļa uzturvērtību.