18:13, 8. marts 2026
Jāņa Streiča ģimene informē, ka 22. martā plkst.12.00 Latviešu biedrības namā notiks atvadīšanās no kino un teātra režisora, scenārista, aktiera, rakstnieka, gleznotāja un vienkārši – sirdssilta un sirsnīga cilvēka – Jāņa Streiča, kurš mūžībā devies 89 gadu vecumā, 5.martā, Lietuvā.

Atvadu laikā, visas dienas garumā, ar Rīgas Domes atbalstu, Vērmanes dārzā būs skatāmas Jāņa Streiča režisētās mākslas filmas, no kurām liela daļa kļuvušas par latviešu kino klasiku.

No 12. – 23. martam Latviešu biedrības namā ikvienam būs pieejama ierakstu grāmata, kurā Jāņa Streiča draugi, laika biedri, kā arī talanta un darba cienītāji un atbalstītāji varēs rakstiski saglabāt piemiņas vai atzinības vārdus, iemūžinot gan siltas un radošas atmiņas, gan paveiktā novērtējumu kopīgi veidotos pierakstos.

Jānis Streičs dzimis 1936. gada 26. septembrī Preiļu pagasta “Anspokos” un kopš 1964.gada uzsācis savas panākumiem pilnās gaitas kino un teātra režijā. Dabas dots talants ļāvis jau no laika gala just aktierisko organiku katram tēlam tā, kā ne katrs nozarē to spēj. Visu garo mūžu Jānis Streičs interesējies par pasaulē aktuāliem notikumiem, sekojis tiem līdzi, bet centies rast un pamanīt prieku caur tiem, tā nesot sirsnību un gaišumu arī savu tuvinieku un laikabiedru dzīvēs, ko jūt arī aizgājēja ģimene atvadu organizēšanas laikā, saņemot gaišu atbalstu un siltumu no līdzcilvēkiem. Tā ir mākslinieka jauda, kas virmos caur paveikto mūžīgi.

