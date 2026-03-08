Viss sākās vien ar beigušos tualetes papīru “Spice Home”… Sievietes dusmas beidzas ar policijas uzmanību 2
Kāda sieviete sociālajos tīklos publicējusi ierakstu, kurā atklāti stāsta par vandālismu tirdzniecības centrā “Spice Home”. Ieraksts piesaistījis plašu uzmanību, tostarp nonācis arī policijas redzeslokā.
Ierakstā, kas publicēts vietnē “Threads” sieviete atzīstas vandālismā – viņa ar marķieri aprakstīja tualetes papīra turētāju. Sieviete apgalvo, ka šādi reaģējusi uz situāciju, jo tualetē nav bijis pieejams tualetes papīrs.
Sievietes atzīšanās izpelnījās nosodījumu no pārējiem sociālā tīkla lietotājiem.
Cilvēki neizprot šādu rīcību. Kāds norāda – ko var pārmest jauniešiem, ja šādi uzvedas pat pieauguši cilvēki.
Uz ierakstu reaģējuši arī Valsts policijas pārstāvji, kuri norāda, ka šī lieta nodota kolēģiem.
Administratīvo pārkāpumu kodekss par sīko huligānismu paredz no 70 līdz 500 eiro lielu naudas sodu.