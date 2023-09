Publicitātes foto

VIDEO. Rīgā notiks leģendārās grupas "BI-2" koncerts: organizatori nāk klajā ar svarīgu informāciju







8.septembrī “Arēna Rīga” uzstāsies leģendārā rokgrupa “BI-2” kopā ar Latvijas simfonisko orķestri Gunta Kuzmas vadībā. Koncerts notiks trīs gadus pēc sākotnēji izsludinātā datuma, jo tika pārcelts vairākas reizes no koncerta organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ Visas iepriekš iegādātās biļetes ir derīgas jaunajam datumam. Pasākuma organizatori publicē atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par koncertu.

1. Vai biļetes, kas ir iegādātas līdz 2022. gada 23. septembrim, ir derīgas 2023. gada 8. septembrī notiekošajam koncertam?

– Visas iepriekš iegādātās biļetes ir derīgas, pat ja uz tām ir norādīti iepriekšējie koncerta datumi.

2. Biļetes tika iegādātas sen, un pie tām nav piekļuves. Kā atjaunot biļetes?

– Lūdzu, rakstiet ziņu uz [email protected], un Biļešu Serviss darbinieki jums palīdzēs atjaunot biļetes.

3. Mēs aizpildījām koncerta reģistrācijas anketu un nesaņēmām apstiprinājumu.

– Šī anketa tiek apstrādāta tikai sektoru piepildījuma statistikai, tādēļ nekādam apstiprinājumam no organizatoru puses nav jābūt.

4. Es nevarēšu apmeklēt koncertu jaunajā datumā. Vai es varu atgriezt biļetes?

– Jā, organizatori piedāvā šādu iespēju visiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar apmeklēt koncertu, taču lūdz to darīt savlaicīgi. Hipersaite pieteikuma aizpildīšanai: https://forms.gle/TinuBGnQp7vYbWAv6 Pieteikumi tiek pieņemti līdz 6.septembrim.

5. Vai biļeti var nodot citam cilvēkam? Ir mainījies uzvārds, taču biļetē ir iepriekšējais uzvārds.

– Organizatori uzvārdus nepārbauda, tādēļ biļetē rakstītais vārds nav būtisks.

6. Cik droši ir iegādāties biļetes no “rokām”, no citiem pārdevējiem?

– Organizatori nevaram garantēt to biļešu oriģinalitāti, kas iegādātas pēc sludinājumiem “no rokām” no citiem pārdevējiem. Šādu biļeti var pārbaudīt pie organizatoriem, taču pat tad, ja tā ir derīga, nav garantiju, ka kāds negodprātīgs pārdevējs to jau nav pārdevis vairākas reizes. Tādā gadījumā ar biļeti varēs ieiet tikai vienu reizi, pirmais, kas to izmantos, tiks ielaists, bet pārējiem ieeja tiks liegta.

6. Vai pirms koncerta uzstāsies “iesildošie” mākslinieki?

– Koncertā “Bi-2” ar simfonisko orķestri nav paredzēta iesildošā grupa.

7. Vai būs nopērkamas preces ar grupas atribūtiku?

– Jā, tās būs nopērkamas pirms koncerta, taču preču daudzums būs ierobežots. Stends atradīsies Arēnas Rīga iekšpusē pie B ieejas.

8. Cik mūziķu spēlē simfoniskajā orķestrī?

– Simfoniskajā orķestrī spēlē 48 cilvēki. Tādējādi uz skatuves kopā ar grupas dalībniekiem būs vairāk nekā 60 cilvēku.

9. Kuras Arēna Rīga ieejas būs atvērtas?

– No plkst. 18:00 būs atvērta A, B un C ieeja. VIP Parter biļešu īpašniekiem ieeja būs organizēta caur A ieeju (VIP Parterā var nokļūt no 102. sektora). Partera stāvvietās varēs nokļūt caur 111. sektoru. Invalīdiem pielāgotajās vietās varēs nokļūt caur 111. sektoru.

10. Vai mani ielaidīs zālē, ja nokavēšu un ieradīšos pēc plkst. 20:00?

– Jā, taču organizatori aicina ierasties savlaicīgi, vismaz vienu stundu pirms pasākuma sākuma. Rindā uz Arēnu Rīga var būt jāstāv līdz pat 40 minūtēm. Durvis tiks atvērtas plkst. 18:00. Koncerta sākums – plkst. 20:00.

11. Vai būs pieejama VIP autostāvvieta un kādi vēl ir stāvvietu varianti?

– Arēnas Rīgas teritorijā un tās tuvumā atrodas EuroPark maksas stāvvietas no (sākot no 8 eiro par laika periodu no plkst. 17:00 līdz 24:00), kā arī VIP autostāvvieta no A ieejas puses. VIP autostāvvietā iebraukšana ir atļauta tikai ar caurlaidi, ar invalīdu zīmi marķētu auto, kā arī VIP ložu īpašniekiem (jāuzrāda atbilstošu ID karti).

Koncertā Rīgā skanēs dziesmas no grupas jaunā albuma “Aleluja”, kas nāca klajā 2022.gada rudenī, “BI-2” pirmajos albumos iekļauto dziesmu aranžējumi orķestrim, kā arī visspožākie un iecienītākie grupas hiti.

Projekts “BI-2 ar orķestri” pastāv jau vairāk nekā 15 gadus. Šajā laikā sadarbībā ar labākajiem starptautiskajiem orķestriem izdoti četri studijas albumi. Ierakstu pēcapstrādē parasti piedalās atzīti un novērtēti skaņu režisori, bet ieraksti notiek pasaulē leģendārās mūzikas studijās.

