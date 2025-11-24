VIDEO. Saldus novadā smaga un traģiska avārija, ir bojāgājušie 27
Saldus novadā avārijā gājuši bojā trīs cilvēki, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts policijā.
Policijā saņemta informācija, ka Kursīšu pagastā avarējusi “Opel” markas automašīna. Sākotnējā informācija liecina, ka trīs cilvēki ir gājuši bojā, bet vēl divi cietušie nogādāti medicīnas iestādē.
Negadījuma vietā turpina strādāt operatīvie dienesti. Satiksme nav apgrūtināta.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), ap plkst. 14.30 tika saņemts izsaukums uz ceļu satiksmes negadījumu Saldus novadā. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka vieglā automašīna nobraukusi no ceļa un atrodas uz sāniem, blakus automašīnai atradās četri cilvēki, bet viens cilvēks bija iespiests transportlīdzeklī.
Izmantojot hidrauliskos instrumentus, cilvēks tika atbrīvots. Divus cietušos glābēji nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnai, bet trīs cilvēkiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki konstatēja nāvi.
Ņemot vērā, ka ceļi Latvijā daudzviet var būt apledojuši, policija aicina braukt uzmanīgi, ievērot atļauto ātrumu un drošu distanci.
Vietnē “Facebook” par notikušo vēsta arī profils “Sadursme”. Viņi pie video no notikuma vietas raksta, ka transportlīdzeklis nolidojis no ceļa un ielidojis laukā. Video redzams, kā vairāki ugunsdzēsēji ir gan uz, gan ap avarējušo automašīnu, kas laukā atrodas uz sāna. Tāpat video redzams, ka uz negadījuma vietu ieradušās trīs “ātrās palīdzības” automašīnas un trīs ugunsdzēsēju brigādes.