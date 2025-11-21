VIDEO. Kaulus stindzinoši skati. Rīgā notikusi frontāla sadursme: iesaistīts BMW un kravas auto 0
Rīgā notikusi frontāla sadursme starp divām automašīnām.
Profila “Sadursme” pārstāvji vietnē “Facebook” informē”: “Šovakar uz Kleistu ielas, pie Bumbu kalniņa, notikusi frontāla sadursme starp kravas automašīnu un vieglo auto. Pašlaik satiksme šajā posmā var būt traucēta — brauciet uzmanīgi.”
Vairāk informācijas par negadījuma apstākļiem un sekām šobrīd nav.
Iemesli satiksmes negadījumiem var būt dažādi. Ņemot vērā šī brīža laikapstākļus, uz ceļa jābūt īpaši uzmanīgiem. Piemēram, rakstā par trim kļūdām, kuras autovadītāji pieļauj katru ziemu, speciālists kā vienu no lietām min riepu spiedienu. Kad temperatūra krītas, gaiss riepās saraujas, un spiediens samazinās. Tas ietekmē gan automašīnas vadāmību, gan saķeri uz apledojušiem ceļiem. Tā ir visbiežāk ignorētā pārbaude ziemā, lai gan tieši riepas nosaka drošību uz ceļa.
Tāpat nesen vēstījām arī par satiksmes drošības eksperta Oskara Irbīša ieteikumu. Viņš min ļoti svarīgu lietu, lai ziemā izvairītos no sadursmes – distanci. “Saprotam, ka, kad priekšā braucošajam automobīlim iedegas bremžu lukturi, viņš jau bremzē. Mums vēl vajag gan noreaģēt, gan izdarīt visu pārējo, līdz ar to mums apledojošos apstākļos ir jāspēj ieturēt lielāku distanci un jāspēj saprast, kā priekšā braucošais bremzē. Teiksim tā — ziemā viss jādara laicīgāk,” sacīja eksperts.