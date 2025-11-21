FOTO: LA.LV kolāža/ ekrānšāviņi “Sadursme”

VIDEO. Kaulus stindzinoši skati. Rīgā notikusi frontāla sadursme: iesaistīts BMW un kravas auto 0

LA.LV
23:01, 21. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Rīgā notikusi frontāla sadursme starp divām automašīnām.

Reklāma
Reklāma
Nopludināti visi 28 miera plāna punkti: kāpēc Polijai tajā ir unikāla loma? 50
Kokteilis
“Sirds miljons gabaliņos saplīsusi,” Aija Andrejeva dalās ar bēdīgu ziņu 18
Viņam atlikušas vien pāris dienas…Uz Zelenski tiek izdarīts spiediens
Lasīt citas ziņas

Profila “Sadursme” pārstāvji vietnē “Facebook” informē”: “Šovakar uz Kleistu ielas, pie Bumbu kalniņa, notikusi frontāla sadursme starp kravas automašīnu un vieglo auto. Pašlaik satiksme šajā posmā var būt traucēta — brauciet uzmanīgi.”

Vairāk informācijas par negadījuma apstākļiem un sekām šobrīd nav.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Personības TESTS. Kura no sejām jums šķiet vispievilcīgākā? Atbildē slēpjas jūsu partnera ideāls
Jau atkal tiesa pārmāca VID! Aktuālā spriedumā tikuši vērtēti pārmērīgi informācijas pieprasījumi
“Kas ir noticis ar Migles konfekti?” Pircēji novērojuši ko nepatīkamu, iegādājoties agrāk tik iemīļotās konfektes

Iemesli satiksmes negadījumiem var būt dažādi. Ņemot vērā šī brīža laikapstākļus, uz ceļa jābūt īpaši uzmanīgiem. Piemēram, rakstā par trim kļūdām, kuras autovadītāji pieļauj katru ziemu, speciālists kā vienu no lietām min riepu spiedienu. Kad temperatūra krītas, gaiss riepās saraujas, un spiediens samazinās. Tas ietekmē gan automašīnas vadāmību, gan saķeri uz apledojušiem ceļiem. Tā ir visbiežāk ignorētā pārbaude ziemā, lai gan tieši riepas nosaka drošību uz ceļa.

Tāpat nesen vēstījām arī par satiksmes drošības eksperta Oskara Irbīša ieteikumu. Viņš min ļoti svarīgu lietu, lai ziemā izvairītos no sadursmes – distanci. “Saprotam, ka, kad priekšā braucošajam automobīlim iedegas bremžu lukturi, viņš jau bremzē. Mums vēl vajag gan noreaģēt, gan izdarīt visu pārējo, līdz ar to mums apledojošos apstākļos ir jāspēj ieturēt lielāku distanci un jāspēj saprast, kā priekšā braucošais bremzē. Teiksim tā — ziemā viss jādara laicīgāk,” sacīja eksperts.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vai tavs auto izturēs pirmo salu? Speciālists brīdina par trim kļūdām, kuras autovadītāji pieļauj katru ziemu
Nevajag vilkt garumā! Cik ilgi šobrīd jāgaida rindā uz ziemas riepu maiņu?
Ziemas riepu maiņa. Skaidrojam, cik patiess ir septiņu grādu “mīts”?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.