VIDEO. "Šis ir pirmais "Oskars" Ukrainas vēsturē. Bet es vēlētos, kaut nekad nebūtu uzņēmis šo filmu…" Ukraiņu režisora runa aizkustinājusi daudzus







Kad filma “20 dienas Mariupolē” saņēma ASV Kinoakadēmijas “Oskara” balvu kategorijā “labākā dokumentālā filma”, režisors Mstislavs Černovs savas pateicības runas laikā sacīja spēcīgu paziņojumu Ukrainas atbalstam.

“Šis ir pirmais Oskars Ukrainas vēsturē. Un esmu pagodināts,” sacīja Černovs. “Bet, iespējams, es būšu pirmais režisors uz šīs skatuves, kurš teiks, ka vēlētos kaut nekad nebūtu uzņēmis šo filmu. Es vēlētos, kaut Krievija nekad nebūtu iebrukusi Ukrainā un tūkstošiem cilvēku netiktu atņemtas dzīvības.”

“Krievi nogalina desmitiem tūkstošu manu līdzcilvēku ukraiņu. Es vēlos, lai viņi atbrīvo visus ķīlniekus, visus karavīrus, kuri aizstāv savu zemi, visus civiliedzīvotājus, kuri tagad atrodas viņu cietumos. Bet es nevaru izmainīt vēsturi. Es nevaru mainīt pagātni,” viņš turpina.

Pēc tam režisors aicināja Holivudas zvaigznes un industrijas pārstāvjus izmantot savas balsis, lai celtu Ukrainas tautas balsi.

“Mēs kopā, jūs. Es aicinu jūs, vienus no talantīgākajiem cilvēkiem pasaulē. Mēs varam būt pārliecināti, ka vēstures rekords tiek fiksēts un patiesība ņems virsroku, un Mariupoles iedzīvotāji un tie, kas atdevuši savu dzīvību, nekad netiks aizmirsti, jo kino veido atmiņas, bet atmiņas veido vēsturi.”

Sarunā ar “Variety”, Černovs izteicis cerību, ka Holivuda var veicināt vardarbības izbeigšanu Ukrainā. “Vēsture ne vienmēr ir tāda, kāda tā notika. Tā ir tāda, kādu mēs to atceramies, un nākamās paaudzes atskatīsies atpakaļ un brīnīsies, kas ar mums notiek šobrīd. Viņi redzēs caur kino objektīvu neatkarīgi no tā, vai tas ir dokumentāls vai scenārijs. Bērni Ukrainā… kad viņi cīnās, kad viņi slēpjas telpas no bumbām, viņi vēlas aizbēgt uz citu pasauli.”

Filmā “20 dienas Mariupolē” ir parādīts tiešs ieskats Krievijas zvērībās Ukrainā, kas apkopots no kadriem, kuros tiek bombardēts dzemdību nams, parādīti masu kapi, cilvēki, kas aplaupa veikalus pārtikas trūkuma dēļ un daudz ko citu.