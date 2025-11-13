VIDEO. Dagestānā nogāžas helikopters – dzīvību zaudē Krievijas militārās rūpnīcas vadošie darbinieki 0
Pieci vadošie darbinieki no Krievijas aizsardzības uzņēmuma “Kizļaras elektromehāniskais rūpnīca” (KEMZ) gājuši bojā Ka-226 helikoptera avārijā Dagestānā, vēsta “The Moscow Times”, uz ko atsaucas arī “United24”.
Katastrofa notikusi pie Ači-Su ciema Karabudahkentas rajonā, kad uzņēmuma helikopters devās no Kizļaras uz kūrortu “Saulainais krasts” pie Izberbašas.
Starp bojāgājušajiem ir uzņēmuma būvniecības un loģistikas direktora vietnieks Ačalo Magomedovs, galvenais enerģētiķis Sergejs Suslovs, galvenais helikopteru konstrukciju inženieris Siradžudins Saaduevs un autovadītājs Islams Džabrailovs. Piektā upura – lidojuma inženiera – dzīvība izdzisa slimnīcā.
Divi cilvēki izdzīvoja: KEMZ izpilddirektors Ahmats Ahmatovs (rūpnīcas ģenerāldirektora dēls) un izmēģinājuma pilots Vladimirs Andrejevs. Abi ar apdegumiem nogādāti slimnīcā Mahačkalā.
Krievijas Ārkārtas situāciju ministrija ziņo, ka helikopters mēģinājis veikt avārijas nosēšanos pie piestātnes, taču ar asti aizķēris būvi. Pēc īsa brīža lidaparāts zaudējis vadību, sadalījies gaisā un nogāzies uz tukšas dzīvojamās mājas, izraisot ugunsgrēku.
KEMZ ir daļa no “Rostec” koncerna un ražo komponentes un sistēmas Krievijas militārajai aviācijai – helikopteriem, vieglajām lidmašīnām un pretdronu sistēmām.
Uzņēmums nonāca ASV sankciju sarakstā 2022. gadā, bet 2024. gadā to un ģenerāldirektoru sankcionēja arī Eiropas Savienība, norādot uz tā iesaisti Su-25 uzbrukuma lidaparātu sistēmu ražošanā, kurus Krievija izmanto karā pret Ukrainu.