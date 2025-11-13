VIDEO. Dagestānā nogāžas helikopters – dzīvību zaudē Krievijas militārās rūpnīcas vadošie darbinieki 0

LA.LV
16:25, 13. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Pieci vadošie darbinieki no Krievijas aizsardzības uzņēmuma “Kizļaras elektromehāniskais rūpnīca” (KEMZ) gājuši bojā Ka-226 helikoptera avārijā Dagestānā, vēsta “The Moscow Times”, uz ko atsaucas arī “United24”.

Reklāma
Reklāma
“Viena no pretīgākajām iestādēm Latvijā!” Klienti šūmējas par pasniegtā ēdiena kvalitāti populārā picērijā Latvijā 48
Veselam
Šis ēdiens iedos tev enerģiju visai dienai: 12 ideāli ēdieni pret nogurumu
Kokteilis
Laura Vizla joprojām tirgo teju 40 000 eiro vērtu Porziņģa dāvāto auto – eksperts atklāj, kāpēc neviens to nepērk 44
Lasīt citas ziņas

Katastrofa notikusi pie Ači-Su ciema Karabudahkentas rajonā, kad uzņēmuma helikopters devās no Kizļaras uz kūrortu “Saulainais krasts” pie Izberbašas.

Starp bojāgājušajiem ir uzņēmuma būvniecības un loģistikas direktora vietnieks Ačalo Magomedovs, galvenais enerģētiķis Sergejs Suslovs, galvenais helikopteru konstrukciju inženieris Siradžudins Saaduevs un autovadītājs Islams Džabrailovs. Piektā upura – lidojuma inženiera – dzīvība izdzisa slimnīcā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Agresorvalsts atbalstītāji Igaunijā nav gaidīti!” Atcelts populāras grupas koncerts Tallinā
Siguldas novada domes deputāti gāž mēru! Jānis Vimba atbrīvots no amata
“Militārā policija, ugunsdzēsēji, divas ātrās palīdzības mašīnas…” Kadagā notikusi ļoti smaga avārija

Divi cilvēki izdzīvoja: KEMZ izpilddirektors Ahmats Ahmatovs (rūpnīcas ģenerāldirektora dēls) un izmēģinājuma pilots Vladimirs Andrejevs. Abi ar apdegumiem nogādāti slimnīcā Mahačkalā.

Krievijas Ārkārtas situāciju ministrija ziņo, ka helikopters mēģinājis veikt avārijas nosēšanos pie piestātnes, taču ar asti aizķēris būvi. Pēc īsa brīža lidaparāts zaudējis vadību, sadalījies gaisā un nogāzies uz tukšas dzīvojamās mājas, izraisot ugunsgrēku.

KEMZ ir daļa no “Rostec” koncerna un ražo komponentes un sistēmas Krievijas militārajai aviācijai – helikopteriem, vieglajām lidmašīnām un pretdronu sistēmām.

Uzņēmums nonāca ASV sankciju sarakstā 2022. gadā, bet 2024. gadā to un ģenerāldirektoru sankcionēja arī Eiropas Savienība, norādot uz tā iesaisti Su-25 uzbrukuma lidaparātu sistēmu ražošanā, kurus Krievija izmanto karā pret Ukrainu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Militārā policija, ugunsdzēsēji, divas ātrās palīdzības mašīnas…” Kadagā notikusi ļoti smaga avārija
VIDEO. Mīklainu iemeslu dēļ Gruzijā nogāzusies Turcijas armijas lidmašīna – nav neviena izdzīvojušā
VIDEO. “Ak, mans Dievs!” smagās automasīnas šoferis iemūžina brīdi, kad ASV avarē kravas lidmašīna
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.