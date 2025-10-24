VIDEO. “Tā mūzika mūs ir veidojusi!” Ainara Mielava lielkoncerts jau rīt – uz to aicina arī Latvijas Radio kora diriģents Kaspara Putniņš 0

Jau rīt, 25,oktobrī, “XIAOMI arēnā” notiks Ainara Mielava jubilejas lielokncerts “Ainars Mielavs 65 / JAUNS MĒNESS / Schola Cantorum Riga”. Tas iecerēts, kā Mielava dziedāšanas svētki, kuros būs ļauts izskanēt arī klausītāju balsīm.

Gaidot šo koncertu, savās pārdomās par mākslinieku dalījies arī Latvijas Radio kora diriģents Kaspars Putniņš.

Biļetes uz koncertu vēl ir pieejamas ŠEIT .

