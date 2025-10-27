VIDEO. “Tev bail?” Pusgadu pēc Ūdrīša 50 gadu jubilejas Ilona vīram uzdāvinājusi neaizmirstamu notikumu 1
Rakstniece un mūziķe Ilona Balode-Ūdre savā sociālā tīkla “Facebook” ierakstā dalījusies ar videofragmentu, kurā atklāj, ka pusgadu pēc Rolanda Ūdra 50 gadu jubilejas, piepildījusi sen lolotu sapni, uzdāvinot Ūdrītim neaizmirstamu lidojumu ar gaida balonu.
Kā raksta pati Ilona, ideja par šo dāvanu radusies jau pavasarī, kad Rolands svinēja savu 50 gadu jubileju, taču toreiz laikapstākļi neļāva īstenot šo ideju. Viņa atklāj, ka nu pusgadu vēlāk, sapnis ir piepildījies. Video, kuru publicējusi Ilona, redzams, ka arī pats Ūdrītis ir priecīgs par šādu pārsteigumu.
Ilona pie videofragmenta raksta: “We did it! [red. – mēs to izdarījām!] Ūdrim šogad 18. maijā palika 50! Maijā nesanāca izlidot vēja dēļ, bet šoreiz izdevās piepildīt sapni un dabūt Ūdri gaisā! Pusgadu pēc jubilejas.”
Atgādināsim, ka 2016. gada 17. janvārī Rolandu Rīgā notrieca automašīna un mūziķis smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā. Diemžēl veselībai nodarītā kaitējuma dēļ, mūziķis ir kļuvis par invalīdu.