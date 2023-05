VIDEO. To negaidīja neviens! Ketrīna Midltone greznā vakarkleitā ar atkailinātiem pleciem kļūst par lielāko Eirovīzijas pārsteigumu

Velsas princese Ketrīna Midltone kļuva par lielāko pārsteigumu “Eirovīzijas” finālā. Keita uz klavierēm nospēlēja fragmentu no pagājušā gada konkursa uzvarētāju “Kalush Orchestra” dziesmas. Princese sēž pie klavierēm Vindzoras pilī un spēlē Džo Praisa un Kodžo Semjuela melodiju.

Tas vienlaikus bija arī žests – brīnišķīgs atbalsts ukraiņu tautai kara laikā.

Keita redzama ģērbusies zilas krāsas greznā vakarkleitā no zīmola “Jenny Packham” ar atkailinātiem pleciem.

