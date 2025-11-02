VIDEO. Cik mīļi! Liepājā nofilmēti zvirbuļi, kas kopīgi bauda pusdienas 0

Sociālajā tīklā “Facebook” popularitāti guvis sirsnīgs video, kas uzņemts Liepājā.

Tajā redzams zvirbuļu bariņš, kas kopīgi mielojas ar gardumu. Video autore Agita to pavadījusi ar vienkāršu, bet trāpīgu parakstu — “Pusdienojam!”

Kā redzams video, čivinātāji droši sasēduši uz plastmasas kastes, kur, tiek baudīti augļi.

Lietotāji sociālajos tīklos nespēj palikt vienaldzīgi par redzēto:

“Cik mīļi!” raksta kāda komentētāja.

“Skaistuļi!” piebilst cita.

“Tā šiki ‘pusdieno’, ar hurmu, cik noprotu,” ar smaidu piekomentē vēl kāds skatītājs.

