VIDEO. Cik mīļi! Liepājā nofilmēti zvirbuļi, kas kopīgi bauda pusdienas 0
Sociālajā tīklā “Facebook” popularitāti guvis sirsnīgs video, kas uzņemts Liepājā.
Tajā redzams zvirbuļu bariņš, kas kopīgi mielojas ar gardumu. Video autore Agita to pavadījusi ar vienkāršu, bet trāpīgu parakstu — “Pusdienojam!”
Kā redzams video, čivinātāji droši sasēduši uz plastmasas kastes, kur, tiek baudīti augļi.
Lietotāji sociālajos tīklos nespēj palikt vienaldzīgi par redzēto:
“Cik mīļi!” raksta kāda komentētāja.
“Skaistuļi!” piebilst cita.
“Tā šiki ‘pusdieno’, ar hurmu, cik noprotu,” ar smaidu piekomentē vēl kāds skatītājs.