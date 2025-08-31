#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Pārdzīvoja neiespējamo: kas notika ar Annu, kurai diendusas laikā virsū uzkrita meteorīts

LA.LV
12:23, 31. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Pirmais un vienīgais apstiprinātais gadījums vēsturē, kad cilvēku tieši skāris meteorīts, reģistrēts 1954. gadā. Šis kosmiskais akmens izsita caurumu Annas Hodžesas, Silakogas pilsētas iedzīvotājas, mājas jumtā un trāpīja sievietei. Viņa izdzīvoja, gūstot tikai nelielu sasitumu, vēsta izdevums “ScienceAlert”.

Katru gadu uz Zemes nokrīt vairāki tūkstoši meteorītu, taču lielākā daļa no tiem pilnībā sadeg atmosfērā, un tikai daži sasniedz planētas virsmu.

Varbūtība, ka meteorīts trāpīs cilvēkam, ir ārkārtīgi maza, tomēr nav vienāda ar nulli.
Pēc astronoma Maikla Reinoldsa vārdiem,  cilvēkiem ir daudz lielāka iespēja ciest no zibens spēriena, tornado vai viesuļvētras nekā no krītoša meteorīta.

Tomēr Anna Hodžesa  bija viena no retajām.

1954. gada 30. novembrī sieviete  atgūlās uz dīvāna, lai atpūstos. Tieši tajā brīdī viņas mājas jumtu caururba greipfrūta lieluma meteorīts, kas, atlecis no radioaparāta, trāpīja sievietei gūžā.

Neraugoties uz trieciena spēku, sieviete guva tikai nelielu zilumu.

Meteorīts būtu varējis Hodžesu  nogalināt, bet tā lidojumu palēnināja mājas jumts un pēc tam radioaparāts.

Pirms trieciena vietējie iedzīvotāji apgalvoja, ka debesīs redzējuši spilgtu gaismas joslu.

Pēc meteorīta nokrišanas notikuma vietā ieradās policija un ASV Gaisa spēku karavīri, lai noteiktu tā izcelsmi.

Izrādās, ka pirms trieciena Hodžesai meteorīts sadalījās divās daļās.

Viena daļa trāpīja amerikānietei, bet otra nokrita netālu no viņas mājas.

Otru meteorīta daļu nākamajā dienā savā laukā atrada kāds vietējais zemnieks, kurš to vēlāk pārdeva.

Savukārt kosmiskais akmens, kurš trāpīja Hodžesai, kļuva par juridisku strīdu objektu.

Mājas īpašnieks, kurā dzīvoja cietusī sieviete, gribēja iegūt meteorītu sev, bet galu galā, pateicoties tiesas lēmumam, par akmens īpašnieci kļuva Hodžesa.

Tomēr viņa bija nogurusi no mediju radītās ažiotāžas, tāpēc nolēma to nodot Alabamas štata universitātes Dabas vēstures muzejam, kur tas tiek glabāts joprojām.

Diemžēl Anna Hodžesa emocionāli nekad neatguvās no šīs slavas.

Viņas veselība pasliktinājās un 1972. gadā viņa nomira. Sieviete bija tikai 52 gadus veca.

Zinātnieki uzskata, ka Silakogas jeb Hodžesas meteorīts, visticamāk, ir atšķēlies no Zemei tuvā asteroīda (1685) Toro. Kad asteroīds vai tā fragments nonāk Zemes atmosfērā, tas pārvēršas par meteoru, savukārt, ja kosmiskais akmens sasniedz mūsu planētas virsmu, to sauc par meteorītu.

Analīze parādīja, ka Silakogas meteorīts pieder hondrītu klasei – tie ir akmens meteorīti, kas galvenokārt sastāv no silikātu minerāliem ar nelielu dzelzs un niķeļa saturu.

Zinātnieki lēš, ka šis meteorīts ir aptuveni 4,5 miljardus gadu vecs, kas nozīmē, ka tā sākotnējais asteroīds radies Saules sistēmas pastāvēšanas pašā sākumā.

