Vēl par pusgadu pagarinās pastiprinātu robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā 0
Valdība plāno nelegālās migrācijas dēļ noteikto pastiprināto robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā pagarināt vēl par pusgadu – līdz 2026. gada 30. jūnijam, liecina Tiesību aktu portālā iesniegtais rīkojuma projekts.
Patlaban pastiprināts robežapsardzības režīms ir spēkā līdz šī gada 31. decembrim.
Iekšlietu ministrija skaidro, ka faktiski nelegālās imigrācijas spiediens joprojām ir nemainīgs un augsts. Lai gan uz Latvijas un Baltkrievijas robežas izbūvētais žogs kalpo kā šķērslis migrantiem nelikumīgi šķērsot valsts robežu jebkurā vietā, tomēr tiek konstatēti gadījumi, kad žoga infrastruktūra tiek bojāta un migranti šķērso robežu.
Šo apstākļu kontekstā īpaši būtiska esot tehnisko līdzekļu infrastruktūras izbūve nelegālās imigrācijas ierobežošanai, un to plānots izbūvēt līdz 2026. gada beigām.
Ministrija uzsver, ka arī Krievijas uzsāktais un Baltkrievijas atklāti atbalstītais karš pret Ukrainu ir vērtējams kā papildu riska apstāklis un iespējama motivācija Baltkrievijai turpināt centienus destabilizēt situāciju uz valsts robežas ar Latviju.
Kā ziņots, kopumā šogad no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 11 847 cilvēki. Tikmēr humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana nav liegta 31 nelegālajam migrantam.
Pērn no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēk
Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.