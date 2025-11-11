VIDEO. Zemē nomests sērkociņš gandrīz izraisa katastrofu Brazīlijā 0

21:21, 11. novembris 2025
Brazīlijas pilsētā Timonā kāda draugu kompānija par mata tiesu izglābās no nāves, kad viens no viņiem zemē nometa sērkociņu degvielas uzpildes stacijā, izraisot sprādzienu.

Video no notikuma parāda dramatisku brīdi, kad liesmas uzšaujas gaisā pēc tam, kad vīrietis nometa sērkociņu, ar kuru bija aizdedzinājis cigareti. Dažu sekunžu laikā viņš un viņa draugi metās bēgt, liesmām strauji izplatoties līdz pat kravas automašīnai, kas tajā brīdī tika uzpildīta ar dīzeļdegvielu.

Par laimi, neviens netika ievainots. Degvielas uzpildes stacijas darbinieks reaģēja acumirklī — viņš paķēra ugunsdzēšamo aparātu un nodzēsa uguni, pirms liesmas paspēja aiztiekties līdz netālu esošajam motociklam un kravas automašīnai.

Pat stacijas darbinieki pirms notikuma bijuši piesardzīgi – viņi esot lūguši draugu kompāniju attālināties no kravas automašīnas, kas tikko bija sākusi uzpildi. Tomēr neviens neparedzēja, ka kāds no jauniešiem tik vieglprātīgi aizdedzinās cigareti.

Vietējie mediji ziņo, ka degvielas stacijas darbinieku ātrā rīcība, iespējams, izglāba vairākas dzīvības un novērsa plašāku sprādzienu.

