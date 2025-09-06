Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Valsts policija

“Eiropola” operācijā atklāj miljardus vērtu cilvēku tirdzniecības shēmu – iesaistīta arī ES 0

LA.LV
13:54, 6. septembris 2025
Ziņas Krimināls

“Eiropols” koordinēja kopīgu darbību dienu starp Brazīlijas Federālo policiju (Polícia Federal) un Īrijas Nacionālo policiju un drošības dienestu (An Garda Síochána) pret noziedzīgu tīklu, kas iesaistīts cilvēku tirdzniecībā seksuālai izmantošanai, upuriem nākot no Dienvidamerikas.

Šis noziedzīgais tīkls, kas aktīvs Īrijā un vairākās citās ES dalībvalstīs, galvenokārt sastāv no Brazīlijas pilsoņiem un tiek aizdomās turēts par vairāku simtu upuru izmantošanu.

Noziedzīgais tīkls tiek arī izmeklēts dokumentu viltošanas, naudas atmazgāšanas un citu finanšu un ekonomisko noziegumu lietās. Izmeklēšana tika veikta “Eiropola” Operatīvās darba grupas ietvaros, vēsta “Eiropola” mājaslapa.

Izmeklēšana un operatīvās darbības noveda pie:
-33 mājas kratīšanām (29 Brazīlijā un 4 Īrijā);
-8 arestiem (4 Brazīlijā un 4 Īrijā, tajā skaitā galvenais organizators);
-28 Dienvidamerikas izcelsmes upuru identificēšanas pirms operācijas, turpinās darbs pārējo identificēšanai;
-Konfiscētām mantām, tostarp vismaz 6 dārgiem transportlīdzekļiem, vairākiem bankas kontiem, luksusa pulksteņiem, vienu kriptovalūtas maku ar vismaz 50 000 eiro, digitālajām ierīcēm un dokumentiem.

Izmeklēšana par personu, kura aizdomās turēta par iesaistīšanos seksuālā ekspluatācijā, noveda pie plašāka, labi organizēta starptautiska noziedzīga tīkla atklāšanas.

Aktīvs kopš 2017. gada, šis tīkls darbojās no Brazīlijas un Īrijas, un tiek uzskatīts, ka tas bija iesaistīts sieviešu no Dienvidamerikas piesaistīšanā, pārvadāšanā, izmitināšanā, reklamēšanā un pilnīgā kontroles nodrošināšanā. Sievietes bieži tika draudētas ar vardarbību un seksuāli ekspluatētas vairākās pasaules valstīs, tostarp Īrijā.

Izmeklētāji lēš, ka noziedzīgās darbības ir radījušas vairākus miljonus eiro nelikumīgā peļņā. Izmeklēšanas darbības joprojām turpinās.

“Eiropols” koordinēja operatīvās darbības, nodrošināja informācijas apmaiņu un sniedza analītisko atbalstu. “Eiropols” nosūtīja divus ekspertus – vienu uz Brazīliju un vienu uz Īriju –, lai reālajā laikā pārbaudītu operatīvo informāciju un sniegtu tehnisko atbalstu izmeklētājiem uz vietas.

