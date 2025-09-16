“Mironis” sāka izrādīt dzīvības pazīmes: par mirušu oficiāli pasludināts vīrietis morgā pēkšņi atdzīvojas 0
Brazīlijā kāds 90 gadus vecs vīrietis, kuru ārsti bija oficiāli pasludinājuši par mirušu, pēc vairākām stundām morgā pēkšņi atdzīvojās, pārsteidzot gan ģimeni, gan mediķus, ziņo laikraksts “Mirror”.
Pacients 1. septembrī tika nogādāts ārstēšanai slimnīcā, taču nākamajā rītā viņam apstājās sirdsdarbība un elpošana.
Tomēr pēc tam, kad pacients tika nogādāts morgā, atklājās, ka “mironis” izrāda dzīvības pazīmes.
Tuvinieki slimnīcā ieradās ap sešiem no rīta, lai atvadītos no mirušā vīrieša, taču viens no radiniekiem pamanīja, ka viņš joprojām vēl elpo.
Pēc šī atklājuma vīrietis nekavējoties tika nogādāts neatliekamās palīdzības nodaļā, kur viņš pēc dažām stundām tomēr nomira.
Šis gadījums šokēja ne tikai slimnīcu, bet arī sabiedrību, radot jautājumus par to, kā kas tāds varēja notikt.
Slimnīcas vadība paziņoja, ka “pacienta aprūpē netika konstatētas tehniskas, medicīniskas vai māsu pieļautas kļūdas” un ka visi protokoli bija ievēroti.
Parasti pacienti, kuri piedzīvo šo fenomenu, dzīvo vien ļoti īsu brīdi.