VIDEO. Zemes nogruvums Turcijā aprij automašīnu – vadītājs brīnumainā kārtā izdzīvo
Sociālajos tīklos izplatījies satraucošs video no Turcijas, kur piekrastes pilsētā Aidiņdžikā nogruvums dažu sekunžu laikā aprija braucošu automašīnu.
Kadros redzams, kā no klints pēkšņi sāk birt zeme un akmeņi, kas strauji nogāžas uz ceļa. Milzīgā zemes masa acumirklī pārklāj braucošo auto, neatstājot vadītājam iespēju izvairīties.
Pie stūres atradās 44 gadus vecs vīrietis, kuru vietējie mediji identificē kā Okanu. Video redzams, ka viņš zaudē kontroli pār transportlīdzekli, pirms tas pilnībā tiek aprakts zem nogruvuma.
Glābšanas dienestiem nācās izrakt automašīnu, lai vadītāju izglābtu. Brīnumainā kārtā viņš guva vien vieglus ievainojumus un tika nogādāts slimnīcā. Viņa dzīvībai briesmas nedraud.
Nogruvums notika reģionā, kuru skāra spēcīgas lietavas. Ceļš uz laiku tika slēgts abos virzienos, kamēr notika seku likvidēšana.
Spēcīgas lietavas pēdējā laikā skārušas plašas Eiropas teritorijas, izraisot līdzīgus incidentus arī citviet.