VIDEO. “Uguņošana” ukraiņu stilā: Zaporižjā jaunlaulāto fotosesijas laikā virs galvām notriec Krievijas dronu 0

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LA.LV
16:01, 11. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Sociālajos tīklos milzīgu ievērību un neviltotu apbrīnu guvis kāds video klips no Ukrainas pilsētas Zaporižjas, kurā iemūžināts prātam neaptverams kontrasts starp skaistāko dzīves notikumu un karu. Jaunais pāris savā kāzu dienā uz kādas augstceltnes jumta terases aizvadīja svētku fotosesiju, kad pēkšņi tieši virs viņu galvām izvērtās dramatiska gaisa kauja.

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Video redzams, kā līgava greznā baltā kāzu kleitā ar plīvuru un ziedu pušķi rokās kopā ar uzvalkā tērpto līgavaini pēkšņi vērš skatienus augšup uz zilajām debesīm. Tajā brīdī Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēma tieši virs pilsētas pārtvēra un notrieca kārtējo Krievijas palaisto „Shahed” trieciendronu. Tā vietā, lai kristu panikā, kliegtu vai bēgtu meklēt patvērumu, jaunlaulātie un viņu pavadošā komanda pilnīgi mierīgi vēroja debesīs notiekošo, lai mirkli vēlāk… vienkārši turpinātu fotografēties.

Kamerai izdevies fiksēt brīdi, kad drons tiek sašauts – debesīs palika melnu dūmu astes un degošas atlūzas sāka krist zemē. Kad viena no lielākajām drona daļām sasniedza zemi pilsētas zaļajā zonā, atskanēja apdullinošs sprādziens. Pat pēc šī baisā trokšņa pāris saglabāja absolūtu mieru.

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Komentāros pie video, kas strauji izplatījies platformā “X”, cilvēki neslēpj apbrīnu par ukraiņu tautas nepakļaujamību un spēju turpināt svinēt dzīvi par spīti nemitīgajiem draudiem.

„Ukraiņi ir radīti no cita materiāla,” raksta kāds lietotājs. Cits piebilst: „Teiciens ‘tava kāzu diena būs tā, ko atcerēsies mūžam’ Ukrainā iegūst pavisam citu nozīmi.”

Tikmēr kāds asprātis situāciju uztvēris ar melno humoru: „Vienkārši neliela uguņošana Ukrainas stilā. Nekā neparasta, ejiet vien tālāk.”

Šis video jau kļuvis par simbolu Ukrainas sabiedrības nesalaužamībai – kamēr ienaidnieks mēģina sēt bailes un nāvi, dzīvība un mīlestība turpina uzvarēt pat uz degošu dronu fona.

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