Jau nākamajā dienā uz servisu ar “kolosālu tāmi”! Tukumnieks “iegrābjas” dārgā un lietotā automobilī 0
Tukuma novada iedzīvotājs Mārtiņš ar sievu gada sākumā nolēma iegādāties ietilpīgāku ģimenes auto – 2019. gada “Ford Galaxy”, par kuru samaksāja gandrīz 15 000 eiro. Taču prieks par pirkumu bija īss, tā vēstīts TV3 raidījumā “Bez Tabu“.
Jau nākamajā dienā pēc auto iegādes ģimene vērsās pie tirgotāja, norādot uz iespējamu dzesēšanas šķidruma noplūdi. Pēc sarunas ar pārdevēju viņi turpināja lietot automašīnu, taču drīz vien atklājās arī citas tehniskas problēmas.
Pāris vairākkārt vērsās pie Tukumā esošā autoplača “ER Laine Auto”, uzskatot, ka iegādājies nekvalitatīvu transportlīdzekli. Ģimene lūdza segt remontdarbu izmaksas, taču tirgotājs atteicās.
Jaunie saimnieki neslēpj neizpratni, kāpēc auto tika reklamēts kā teicamā tehniskā stāvoklī esošs un gatavs lietošanai, ja pēc iegādes nācies to uzreiz remontēt par lielām naudām.
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