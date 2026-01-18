“”Vienotībai” vairs nedrīkst uzticēt vadīt valsti!” Ogres mērs Helmanis nikns, ka par valsts drošību rūpējamies nepietiekami 0
Svētdienā visai dusmīgu ierakstu soctīklos publiskojis Ogres mērs Egils Helmanis. Viņu ir nokaitinājusi attieksme, ar kādu valdošie attiecas pret mūsu valsts drošību.
Turpinājumā Helmaņa pārdomas pilnā apjomā.
“Diemžēl sabiedriskie mediji jau labu laiku neatspoguļo patiesi notikumus ne mūsu valstī, ne arī pasaulē. Tramps vēlas pārņemt savā kontrolē Grenlandi, bet Francijas parlamentà iesniedz priekšlikumu izstāties no NATO. Kanādas valdība dodas vizītē uz Ķīnu.
Es kādu gadu atpakaļ rakstīju, ka laiks sākt domāt par vienotu Eiropas armiju. Ir jāņem piemērs no somiem, cik viņi ir gatavi aizstāvēt savu valsti. Tad, kad mēs būsim stipri, varēsim arī sagaidīt palīdzību. Ukraiņi ar savām asinīm mums ir devuši laiku, kuru mēs diemžēl izniekojam.
Ārpolitika mūsu valstī ir vēl vājāka nekā iekšpolitika. Lasot vēstures grāmatas, mēs varam uzzināt, ka lielas cerības likām uz angļiem, zviedriem, citiem sabiedrotajiem. Zviedri ne tikai nepalīdzēja, bet vēl izdeva Latvijas leģionārus PSRS, pakļaujot daudzus drošai nāvei. Daudzi pirms izdošanas izdarīja pašnāvības.
“Jaunā vienotība” (JV) un “Progresīvie” šo 4 gadu laikā nav izdarījuši neko, lai stiprinātu valsts aizsardzību. Rinkēvičs, lai kļūtu par prezidentu, aizsardzības ministra amatu iemainīja visneatbilstošākajam kandidātam Sprūdam. Tā notiek tad, kad mūsu mazās vajadzības ņem virsroku pār valsts interesēm.
Ārlietu ministra amatā ieliekot Braži, JV demonstrē, ka viņiem nav svarīgs vēlētāju viedoklis. Par Baibu Braži neviens nav vēlējis. Šādu JV rīcību varētu pamatot augsti sasniegumi ārpolitikā, bet tādu nav.
Šī JV valdība asociējas vienīgi ar vērtību kritumu, savulaik uzceļot augstu morāles latiņu pret ZZS. JV nevar uzticēties. Ja viņa tik viegli atsakās no savām vērtībām, tad kāpēc lai viņa iestātos par mūsējām, par Latviju, par nacionālu valsti. Nedrīkst vairāk JV uzticēt vadīt valsti.
Es kā Ogres novada mērs valstī pacēlu jautājumu par iespējām iegādāties bruņuķiveres un bruņuvestes. 4 gadu garumā to nav iespējams bijis izdarīt, jo valdība to nav ļāvusi. Mums joprojām valstī nav aplikācijas, kurā redzami droni, kas ielido valsts teritorijā. Joprojām nav centralizēta dronu vadīšanas apmācība, kas koordinēta no izglītības ministrijas.
Toties bijis veiksmīgs “kik kis mjau” mītiņš un bruņu vestu vietā mums ir Stambulas konvencija, kura diemžēl nepasargās mūsu Latviju, jo tā pat nespēj pasargāt vardarbîbā cietušos. Esam iedomājušies, ka kaut kāds administratīvais akts spēs mainīt cilvēku domāšanu. Cilvēku izglītošana un savstarpējā attieksme var tikai ko mainīt.
Redzam, ka JV ir ierēdņi, kuri mūsu valsti noveduši vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienībā un nespēj pielāgoties jauniem spēles noteikumiem, tādā veidā apdraudot mūsu valsts drošību un neatkarību. Gatavojamies sliktākajam, tas dos mums piedzīvot labāko.”