Pateicoties kāda donora tuvinieku piekrišanai orgānu ziedošanai, Stradiņa slimnīcā veiktas piecas transplantācijas operācijas. Lai šis process noritētu iespējami ātrāk, tika piesaistīts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD). Ekerānuzņēmums no P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas mājas lapas

Viens donors un 5 orgānu transplantācijas operācijas! Stradiņa slimnīcā ar NMPD atbalstu izdevies glābt dzīvības Ieteikt







Pateicoties kādas bojā gājušas personas tuvinieku piekrišanai orgānu ziedošanai, Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) veiktas piecas transplantācijas operācijas, informēja PSKUS sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Vineta Kļaviņa.

Reklāma Reklāma

Vairāku orgānu izņemšanas operācija notika 2024.gada 15.martā vienā no Latvijas reģionālajām slimnīcām, kad vienlaicīgi tika iegūti četri transplantējami orgāni un audi. Tas ļāva slimnīcā veikt sirds pārstādīšanu, aknu transplantāciju, jaunu orgānu saņēma divi nieru pacienti, bet vienam pacientam tika veikta radzenes transplantācijas operācija.

Pateicoties tam, ka piederīgie piekrita orgānu ziedošanai, tika dota iespēja veikt dzīvību glābjošas operācijas četriem pacientiem un sniegta iespēja uzlabot redzi vienam pacientam. “PSKUS un donora orgānu saņēmēji ir dziļi pateicīgi šī donora piederīgajiem, kuri tik grūtā brīdī, zaudējot tuvinieku, ir piekrituši veikt šo ziedojumu,” uzsvērts slimnīcas paziņojumā.

Aknu transplantācijas veikšanā tika piesaistīti speciālisti no Karolinskas Universitātes slimnīcas Zviedrijā. Savukārt orgānu ziedošana varēja notikt, pateicoties Reģionālās slimnīcas intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas personāla profesionālai darbībai.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Specializētās medicīnas centrs, kas ik dienu nodrošina atbalstu kolēģiem Latvijas slimnīcās, šajā orgānu transplantācijas procesā koordinēja un nodrošināja Valsts Robežsardzes helikoptera piesaisti donora sirds un ķirurgu brigādi transportēšanai no donora slimnīcas uz Rīgu. Tāpat Specializētās medicīnas centrs nodrošināja mediķu un visa nepieciešamā medicīniskā aprīkojuma transportēšanu no Rīgas uz donora slimnīcu un atpakaļ, lai maksimāli ātri tiktu veikta atbilstošā operācija. Kopumā šajā pasākumā no NMPD puses tika iesaistīti trīs operatīvie medicīniskie transporta līdzekļi.

Donoru orgānu pieejamība Latvijā ir kritiski zema, tāpēc PSKUS atgādina, ka orgānu ziedošana ir iespējama gan dzīves laikā, gan pēc nāves. Dzīves laikā ir iespējams ziedot vienu nieri, aknas daivu (bērniem) un plaušas daivu (bērniem). Savukārt pēc nāves cilvēks var izglābt vismaz astoņu citu cilvēku dzīvības vai atgriezt cilvēkiem dzīves kvalitāti, ziedojot divas nieres, aknas, sirdi, plaušas, zarnas, aizkuņģa dziedzeri, tievās zarnas, radzenes, kaulus un cīpslas. Latvijā pašreiz tiek veikta sirds, aknu, nieru, un radzenes transplantācija.

Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem ikvienam valsts iedzīvotājam ir iespēja izteikt savu gribu par orgānu ziedošanu pēc savas nāves, veicot atbilstošu atzīmi valsts E-veselības sistēmā vai mutiski informējot savus tuvākos cilvēkus.