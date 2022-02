Princis Viljams un Keita Midltone pēc atvaļinājuma atsākuši pildīt karaliskos pienākumus

Viņas svars esot 45 kilogrami! Prinča Viljama sieva Keita saņēmusi pārmetumus par "slimīgu" slaidumu







Prinča Viljama sieva Keita Midltone saņēmusi kritiku par pārlieku izteiktu tievumu. 40 gadus vecā Keita noraidījusi baumas par to, ka viņai ir ēšanas traucējumi.

Nesen Keita pozēja slavenajam fotogrāfam Paolo Roversi. Lai arī lielākā daļa britu šīs fotogrāfijas uztvēra ar sajūsmu, atradīs arī tādi, kas viņu

skarbi kritizēja.

Foto: SIPA/ SCANPIX/ LETA

Soctīklos cilvēki pārmeta Midltonei to, ka viņa ir pārlieku tieva un izskatās “slimīgi”. Daži pat paziņoja, ka Keita esot slikts piemērs jaunām sievietēm, kuras viņas dēļ varētu pat piedzīvot anoreksiju.

Foto: SIPA/ SCANPIX/ LETA

Lai arī parasti Keita “vārdu apmaiņā” neiesaistās, šoreiz viņu šie apgalvojumi esot aizvainojuši. Par to izdevumam “OK!” pastāstījis kāds Kembridžas hercogu draugs.

“Keitu šis ļoti apbēdina, jo viņai nekad nav bijušas liekā svars problēmas. Viņa vienmēr tāda ir bijusi.

Viņa ir ļoti aktīva, viņa ir “pārņemta” ar to, lai viņa būtu vesela. Kaunināt viņu par to, ka viņa ir slaida, ir apkaunojoši, viņa pati arī no tā ir nogurusi. Patiesībā Keita veltī ļoti daudz laika un pūļu tam, lai labi izskatītos. Tāpēc pārmetumi par to ir nogurdinoši,” – izdevumam teicis draugs.













Midltone uztur formu ar regulāriem fiziskiem treniņiem un pareizu ēšanu. Hercogiene lieto uzturā daudz zivis un dārzeņus. Brokastīs viņa parasti ēd dažādas putras.

“Keita vienmēr ir dzirdējusi kritiku par savu izskatu un pat svaru. Kāds pat teicis, ka viņas svars esot 45 kilogrami. Taču tas ir tālu no patiesības,” – tā Midltones draugs.

































































































































Šis pats draugs arī teicis, ka konkrētā fotosesija šo problēmu vēl vairāk ir aktualizējusi, lai arī līdzīgi komentāri ir bijuši jau agrāk.

Foto: SIPA/ SCANPIX/ LETA

“Keita patiesībā ļoti kautrējas fotografēties. Īpaši tādās fotosesijās, kurās viņa ir redzama viena pati. Šoreiz viņa patiešām ļāvās, atklājās, baudīja procesu, bet, beigu beigās, saņēma šādu rezultātu. Tas viņu ļoti apbēdināja,” – rakstīts žurnālā “OK!”.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.