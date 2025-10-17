Viņi nojauta? Draugi, pēdējo reizi satiekot Daienu Kītonu īpašās svinībās, esot ļoti uztraukušies 0
Savos pēdējos mēnešos Daiena Kītone turpināja būt kopā ar Holivudas draugiem, kurus bija pazinusi gadu desmitiem, raksta DailyMail.com.
Aktrises kolēģis Eds Beglijs jaunākais sestdien žurnālam “People” pastāstīja, ka pēdējo reizi redzējis Oskara laureāti — kura mirusi 79 gadu vecumā — šī gada aprīlī Džeka Nikolsona dzimšanas dienas ballītē.
“Es viņu redzēju pavisam nesen — Nikolsona dzimšanas dienā, un bija prieks viņu tur satikt,” sacīja 76 gadus vecais Beglijs par Kītoni, kura kopā ar 88 gadus veco Nikolsonu spēlēja filmā “Something’s Gotta Give” (2003).
“Viņa bija brīnišķīga aktrise, brīnišķīga sieviete. Es spēlēju viņas brāli HBO filmā “Running Mates” kopā ar Edu Harisu. Esmu pateicīgs, ka pazinu viņu visus šos gadus.” Beglijs sacīja, ka Nikolsonam šī ziņa droši vien bijusi satriecoša — tāpat kā viņam pašam: “Viņa mīlēja Džeku Nikolsonu, tāpat kā es, un Džeks mīlēja viņu. Es negribu runāt viņa vietā, bet esmu pārliecināts, ka viņš ir tikpat satriekts kā es.”
Kītone tika nominēta Oskaram kā labākā aktrise par lomu filmā “Something’s Gotta Give”.
Kītones draugs no kādas filmēšanas atcerējies, ka viņa ietekmējusi Nikolsonu filmēšanas laikā: “Mēs mēģinājām ainu uz ielas, kur viņš skrien viņai pakaļ. Pēc mēģinājuma Džeks mani pasauca un bija satraukts. Es jautāju: ‘Kas noticis?’ Viņš saka: “Daiena tikko teica, ka mani mīl.”
Es nezināju, vai viņš ir šokēts vai sajūsmā. Es teicu: “Jā, zinu, Džek, es to uzrakstīju scenārijā.” Viņš atbildēja: “Ā, labi.” Viņš tiešām domāja, ka viņa to domā nopietni. Tas bija tik tipiski viņai.”
Šis atgadījums izskanēja līdz ar ziņām, ka Al Pačīno dziļi nožēlojot, ka savulaik nav apprecējis Kītoni — sievieti, kuru viņš saucis par “savu mūža mīlestību”. Abi bija kopā no 1971. līdz 1987. gadam, laikā, kad filmējās “The Godfather”.
“Als vienmēr ir teicis, ka Daiena bija viņa dzīves mīlestība — apbrīnojama sieviete,” kāds aktiera 85 gadus vecais draugs atklāja Daily Mail. “Viņš vienmēr nožēlos, ka nespēra savu soli, kad bija tāda iespēja. Gadiem pēc viņu šķiršanās viņš mēdza teikt: “Ja lemts, nekad nav par vēlu sākt no jauna. Diemžēl tagad ir.”
Leģendārā aktrise Daiena Kītone, plašāk pazīstama sadarbojoties ar Vudiju Alenu un filmām “Annie Hall”, “Krusttēvs”, “Sarkanie”, “Pirmo sievu klubs” un “Grāmatu klubs”, mirusi 79 gadu vecumā Kalifornijā. Ziņas apstiprināja žurnāls “People”. Ģimenes pārstāvji lūguši ievērot privātumu, informē ārzemju medijs.
Pēdējā gada laikā Kītone bija kļuvusi aizvien noslēgtāka, un viņas ilggadējā draudzene — dziesmu autore Kerola Beijere Seigere (81) — atklāja žurnālam “People”, ka aktrise īsi pirms nāves bija šokējoši novājējusi. “Es viņu redzēju pirms divām vai trim nedēļām, un viņa bija ļoti tieva,” sacīja Seigere.
Viņa raksturoja Kītoni kā “maģisku gaismu visiem apkārt — viņa izgaismoja katru telpu, kurā ienāca. Es viņu ļoti mīlēju… Viņa bija patiesi īpaša.”