“Viņi tur neies īpaši uz priekšu.” Rajevs par Krievijas uzbrukuma prioritātēm Ukrainā 0

LA.LV
18:09, 29. decembris 2025
Viedokļi

Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” uzsvēra, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir ļoti neapmierināts ar notikumiem frontē.

Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Kokteilis
Ko vilkt Jaungada naktī? Astrologi sniedz precīzas norādes katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
10 zelta frāzes, kuras vērts atcerēties – tās ļaus izbeigt teju katru strīdu
Lasīt citas ziņas

Rajevs skaidro, ka Putins pats nekaro, bet tikai klausās ģenerāļa Gerasimova sniegtos ziņojumus. Viņaprāt Putins ir ļoti neapmierināts.

Deputāts uzsver, ka Krievijas uzbrukums nevarētu sākties, kamēr nav nodrošināta Austrumu Kupjanskas kontrole un stabila loģistikas apgāde šim frontes sektoram.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Ukraiņi grib mani nogalināt!” Putins sūdzas Trampam par neeksistējošu uzbrukumu
“Ignorēja vispārpieņemtās uzvedības normas” – žurnālists Rēzeknē, veicot darba pienākumus, demonstrē necieņu
FOTO. Igaunijā apgāzies “Ecolines” autobuss

Tomēr Rajevs uzskata, ka Kupjanska šobrīd nav prioritāte krieviem. Viņu uzmanība vairāk koncentrēta uz Zaporižju un Mirnohradas ieņemšanas operāciju, kā arī gatavošanos iespējamiem Ukrainas pretuzbrukumiem pie Pokrovskas.

“Viņi tur neies īpaši uz priekšu,” viņš norāda.

Rajevs piebilst, ka pēdējā laikā Krievijas armija pēkšņi aktivizējusies Sumu reģionā. Ja apstiprināsies, ka pāris brigādes no šī sektora tiks pārvirzītas uz Pokrovskas virzienu, būs gaidāma aktivizēšanās, jo Krievija tādu izdevību nepalaidīs garām, īpaši, ja Ukrainas spēki ir daļēji novājinājuši savas pozīcijas.

Rajevs uzsver, ka tur ir visi priekšnosacījumi uzbrukuma attīstībai uz priekšu. Kupjanskā viņi, kā jau parasti, paziņo par pilsētas ieņemšanu, cerot, ka ieņems, bet dažreiz nesanāk.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
ISW norāda, ka Krievija pārspīlē savus šā gada panākumus frontē – kas patiesībā slēpjas aiz “lielajiem guvumiem”?
Krievi uzbrūk Putinam ar vēl vienu neērtu jautājumu, iznīcinot Kremļa mītus
Kokteilis
Ārprāts pieņemas spēkā. Kurā populārā bērnu multfilmā tiks iezīmēts diktators Putins?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.