"Viņi tur neies īpaši uz priekšu." Rajevs par Krievijas uzbrukuma prioritātēm Ukrainā
Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” uzsvēra, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir ļoti neapmierināts ar notikumiem frontē.
Rajevs skaidro, ka Putins pats nekaro, bet tikai klausās ģenerāļa Gerasimova sniegtos ziņojumus. Viņaprāt Putins ir ļoti neapmierināts.
Deputāts uzsver, ka Krievijas uzbrukums nevarētu sākties, kamēr nav nodrošināta Austrumu Kupjanskas kontrole un stabila loģistikas apgāde šim frontes sektoram.
Tomēr Rajevs uzskata, ka Kupjanska šobrīd nav prioritāte krieviem. Viņu uzmanība vairāk koncentrēta uz Zaporižju un Mirnohradas ieņemšanas operāciju, kā arī gatavošanos iespējamiem Ukrainas pretuzbrukumiem pie Pokrovskas.
“Viņi tur neies īpaši uz priekšu,” viņš norāda.
Rajevs piebilst, ka pēdējā laikā Krievijas armija pēkšņi aktivizējusies Sumu reģionā. Ja apstiprināsies, ka pāris brigādes no šī sektora tiks pārvirzītas uz Pokrovskas virzienu, būs gaidāma aktivizēšanās, jo Krievija tādu izdevību nepalaidīs garām, īpaši, ja Ukrainas spēki ir daļēji novājinājuši savas pozīcijas.
Rajevs uzsver, ka tur ir visi priekšnosacījumi uzbrukuma attīstībai uz priekšu. Kupjanskā viņi, kā jau parasti, paziņo par pilsētas ieņemšanu, cerot, ka ieņems, bet dažreiz nesanāk.