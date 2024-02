Reklāmraksta foto

"Mums bieži šķiet, ka imunitāte darbojas kā viens atsevišķs orgāns," ārsts skaidro, kā vīrusu laikā stiprināt organismu







Aukstajā gadalaikā jau kopš pagājušā gada izskaņas atkal par sevi atgādinājis Covid-19 vīruss, kura izplatība šobrīd gan ir mazinājusies. Tikmēr strauji savu gājumu turpina uzņemt sezonālā gripa. Ja Covid-19 pandēmijas laikā cilvēki īpaši pievērsa uzmanību personīgajai higiēnai un organisma stiprināšanai, pēc tās šī domāšana par sevi mazinājusies. Tomēr arī tagad ir svarīgi pievērst uzmanību savas imūnsistēmas stiprināšanai, lai tādā veidā mazinātu risku saķert kādu vīrusu, kas nereti var pat ļoti būtiski ietekmēt vispārējo veselības stāvokli.

No vīrusiem nav pasargāts neviens

Esam dzirdējuši teicienu, ka „mani neviena slimība neņem”. Dabiski, ka tās ir aplamības, jo no vīrusiem nav pasargāts neviens. Dažs pret to izturas nevērīgi, cerot, ka izdosies izmukt pat no parastas saaukstēšanās. Tomēr vienmēr ir vērts padomāt par sava organisma imunitātes stiprināšanu, jo īpaši bērniem un vecāka gadagājuma ļaudīm, skaidro ārsts un Lotos Pharma vadītājs Kaspars Ivanovs:

„Mums bieži šķiet, ka imunitāte darbojas kā viens atsevišķs orgāns, kas nodrošina aizsardzību, un, ja mēs uzlabosim tās darbību, tad viss būs kārtībā. Tomēr, runājot par imunitāti, ir jāsaprot, ka tā ir visa organisma atbildes reakcija. Tēlaini izsakoties, tā līdzinās šaha spēlei, pie kuras galda nosēžas organisms un vīruss un savā starpā noskaidro, kurš ir stiprāks un ieņems vadošo lomu.”

Kaspars Ivanovs akcentē, ka vīruss nemaz nevar izdzīvot bez saimnieka šūnas. Tikai jaunākie vīrusi spēj pielāgoties un saglabāt savu aktivitāti bez saimnieka šūnas līdz pat 9–10 stundām. Pirmā un vislielākā uzvara ir tad, kad cilvēks ir veltījis uzmanību arī aizsardzības līdzekļiem, proti, lieto sejas masku, cītīgi mazgā vai dezinficē rokas. Tas neļauj vīrusam nonākt organismā.

Bet tad, ja vīruss nokļūst organismā, tas sāk strauji vairoties: „Ja mums ir spēcīgs organisms, kas satur aktīvās vielas, tas spēj apturēt vīrusa vairošanos. Tā jau ir otrā lielā uzvara. Tas nozīmē – lai mēs uzveiktu šos vīrusus, organismam ir jābūt spējīgam sniegt adekvātu atbildi. Tas nenozīmē, ka mēs uzlabojam vai stiprinām imunitāti. Reizēm pat ir labāk, ja imunitātes reakcija ir lēnāka. Šajā gadījumā ir ļoti svarīgi, lai mūsu organismā būtu pietiekami daudz aktīvo vielu, kuras spēj pasargāt visus imunitātē iesaistītos orgānus, un tie savukārt varētu nodrošināt nepieciešamo labvēlīgo atbildes reakciju.” Šajā procesā piedalās asins šūnas, aknas, kauli utt., taču, ja kāds ķēdes posms ir vājāks vai kaut kā pietrūkst, arī kopējā reakcija nebūs tik spēcīga.

Jābūt pietiekami bruņotam

Organisms ir atbildīgs izcīnīt uzvaru pār vīrusu, un, lai to varētu īstenot, ķermenim ir jābūt pietiekami bruņotam un gatavam cīņai: „Ir cilvēki, kuri ļoti labi sajūt, ka vīruss sāk gūt pārsvaru pār organisma aizsargreakciju. Tādos brīžos, piemēram, parādās pirmie saaukstēšanās simptomi – drudzis vai kaulu laušana. Šādi cilvēki no pieredzes zina, kas jādara, lai tiktu galā ar vīrusu vai saaukstēšanās simptomiem. Bet, lai to varētu realizēt, ir ļoti svarīgi, lai šim cilvēkam organismā būtu pietiekami daudz enerģijas un aktīvo vielu, ar kuru palīdzību dot pretsparu vīrusam.”

Jāņem vērā arī tas, ka organisma stāvoklis un tam vajadzīgo vielu daudzums var būt mainīgs. Piemēram, ja cilvēks vīrusu aktivitātes laikā uzsāk ievērot diētu:„Iespējams, organismā sāk kaut kā pietrūkt, un tādēļ viņš ir mazāk pasargāts, nekā bija pirms šīs diētas uzsākšanas. Organisms ir pieradis saņemt vajadzīgās vielas, lai būtu gatavs stāties pretī vīrusiem. Ja cilvēks nolēmis trīs stundas strādāt svaru zālē, pēc šāda treniņa organisms būs zaudējis daļu no nepieciešamajiem elementiem un enerģijas, tā kļūstot vīrusam vieglāk iekarojamam.”

Lai cilvēks būtu pasargāts, tad jābūt pilnīgā izolācijā, kas faktiski nav nemaz iespējams. Cilvēki iet uz veikalu, iziet sabiedrībā vai apmeklē kādus pasākumus – saskare ar vīrusiem ir teju neizbēgama: „Ir ļoti svarīgi apzināties, ka mums ir pietiekami jaudīgs enerģijas avots un adekvāts aktīvo vielu daudzums, ar kuru palīdzību varētu izveidot gana spēcīgu aizsardzību, kas nepieļautu vīrusa veiksmīgu invāziju organismā. Lai to panāktu, ir jānodrošina arī pietiekams skābekļa daudzums, tāpat jāievēro arī pārējie labas veselības principi, kas mums palīdzēs būs sagatavotiem cīņai ar šo vīrusu.”

Trīs svarīgākās lietas – pareizs uzturs, kustība un miegs

Imūnsistēmas stiprināšanā ļoti būtiska nozīme ir pareizam un sabalansētam uzturam, jo tādā veidā mēs varam uzņemt svarīgas vielas tās efektīvākai darbības nodrošināšanai:

„Pie imūnsistēmas ir jāpieskaita arī olbaltumvielas, kas tiek ražotas, lai nodrošinātu adekvātu imūno atbildi. Tāpat, lai mēs uzveiktu šos vīrusus, ir nepieciešams, lai organismā būtu pietiekami spēcīgs enerģijas avots.”

Primāri svarīgi ir C un D vitamīni, turklāt D vitamīna devām jābūt pietiekami lielām, kas sasniedz 4000 vienības dienā. Pēc Kaspara Ivanova teiktā, bieži vien aptiekās nemaz tik daudz produktu ar nepieciešamo D vitamīna devu nav. Svarīgs ir arī kvercetīns – šis augu izcelsmes flavonoīds ir viens no aktīvajiem Vidusjūras diētas komponentiem, kas palīdz ne tikai uzveikt vīrusus, bet arī labi noder papildu enerģijas iegūšanai sportistiem. Tas palīdz arī asinsvadu un sirds veselības stiprināšanā. Tomēr, ja vīrusi nonāk organismā, tie vairojas un veido toksīnus, kuri ir jāsavāc un jāizvada, un viena no vielām ir miega hormons melatonīns.

Imūnsistēmas stiprināšanā ļoti būtiskas ir arī pastaigas svaigā gaisā, vienlaikus cenšoties nepārsniegt ierasto dienas enerģijas daudzumu:„Katram veselam cilvēkam vajadzētu dienā veikt 7000–10 000 soļu. Ja cilvēks vakar necik nav kustējies, šāds daudzums nākamajā dienā var radīt arī pārslodzi.

Raugoties uz vidējo Latvijas iedzīvotāju, kas grib katru dienu būt vesels un pirms tam ir nodarbojies ar aktivitātēm, vajadzētu ievērot šādas lietas – 45 minūtes svaigā gaisā, pareizs un pilnvērtīgs uzturs, 7–8 stundu miegs organisma resursu atjaunošanai.”

Tomēr cilvēkiem nevajadzētu aizrauties ar straujām dzīves pārmaiņām – tās ietekmē daudz sliktāk nekā dažādas diētas. To vērts ielāgot tieši vīrusu aktivitātes laikā, jo tas var dot negatīvu ietekmi. Ja cilvēks ilgāku laiku lietojis savu izvēlēto uzturu, organisms tam ir pielāgojies, un, regulāri sastopoties ar vīrusiem, tas būs pieradis arī pie tiem.

Vienkārši soļi sevis pasargāšanai

Vīrusa uzbrukuma gadījumos pret to jācīnās trīs stadijās: „Vispirms ir svarīgi neielaist vīrusus organismā. Ja to neizdodas paveikt, tad jākavē vīrusa vairošanās ķermeņa šūnās. Trešajā stadijā jāpalīdz organismam atbrīvoties no toksīniem. Attiecīgi no šiem uzdevumiem izriet arī elementu lietošana. Pirmajā stadijā visnoderīgākais būs C vitamīns, palīdzēs arī D vitamīns, cinks un kvercetīns, savukārt toksīnu izvadīšanā lielākā loma ir D vitamīnam, melatonīnam un kvercetīnam. Parasti gan visi elementi sadarbojas un papildina viens otru, tādēļ sasirgušajiem nav īpašas vajadzības eksperimentēt ar noteiktu kārtību.”

Protams, lieti noderēs tradicionālās siltās zāļu tējas, tām vīrusu laikā noteikti vajadzētu būt mājās. Arī siltām zeķēm, bet vēlamajai istabas temperatūrai jābūt 21–23 grādu robežās. Daudzi cenšas uzņemt vajadzīgos vitamīnus un vielas dabīgā veidā – no dabas veltēm: „Dabā ir ļoti daudz vērtīgu produktu – kaut vai citrons, cidonija, arī ingvers. Daudziem mājās ir saldētas ogas, ķiploks ar savām īpašībām, plūškoka sula un citas veselībai noderīgas dabīgas vielas.” Jāatceras gan viens: jo svaigāks ir auglis, jo vairāk tajā būs vērtīgo vielu.

Viens no labākajiem sevis pasargāšanas risinājumiem ir vakcinācija, kas noteiktām sabiedrības grupām, īpaši senioriem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, ir ļoti svarīga un vēlama: „Nav tā, ka visas vakcīnas būtu vajadzīgas ikvienam, bet bērniem, es uzskatu, potēšana ir obligāta. Ļoti daudzus mēs esam pasargājuši no pasaules pandēmijām, apgūstot zinības, ka šādas vakcīnas tiešām var pasargāt. Protams, atsevišķiem senioriem varbūt veselība ir labāka nekā dažiem 25 gadus veciem jauniešiem, kas nenodarbojas ar sportu un varbūt neveselīgi ēd. Jautājumā par vakcīnām nav universāla risinājuma, kas der visiem. Tādēļ ikvienam no mums ir ģimenes ārsts, kas pateiks, cik svarīgs šis aspekts ir katram konkrētajam pacientam.”

Uz darbu labāk neiet!

Kaspars Ivanovs uzsver, ka, sajūtot vīrusa tuvošanās simptomus, noteikti vajadzētu atlikt fiziskās aktivitātes. Pat ja ir nelielas iesnas, labāk uz darbu neiet: „Tas būtu pareizi attiecībā pret saviem kolēģiem un uzņēmumu, lai pasargātu no saslimšanas citus. Darbs parasti norit slēgtās telpās, un, lai gan bieži vien ir ierīkotas modernas, ar HEPA filtriem aprīkotas ventilācijas sistēmas, tomēr daudzviet tādu nav. Tādējādi, aizejot uz darbu sasirgušiem, mēs sagādājam tieši tādus pašus „pārsteigumus” arī citiem.”

Priekšroku dot pašmāju produktiem no vietējiem augiem

Mēs esam savas vides daļa, un augi, kuri aug pie mums, ir visvajadzīgākie – mūsu organisms tos vislabāk saprot un māk pielietot, saka Lotus Pharma vadītājs: „Latvijā arī ir ļoti daudz labu farmācijas ražotāju. Arī šajā gadījumā jāizvēlas Latvijas produkti, jo mēs gan sekojam līdzi pasaules tendencēm, gan mākam saražot tieši to, ko pašiem vajag.”

Viņš norāda, ka ikviens Latvijas ražotājs ir ļoti labi aprīkots ar jaunāko aparatūru. Izvēloties Latvijas preci arī farmācijā, daudz vairāk naudas ienāks valsts budžetā: „Latvijas farmācijas firmām ir savi ražošanas cehi, kuros strādā daudzi cilvēki, bet iepakojumu mēs pasūtām no citām Latvijas firmām. Tādēļ iesaistīto cilvēku ir daudz vairāk, un mēs nodrošinām darbu patiešām lielam skaitam darbinieku. Latvijā farmācija ir ļoti labā līmenī. Mēs varbūt neesam tik spilgti un nemākam tik skaļi reklamēties, kā to dara ārzemju firmas, bet es domāju, ka tā prece, ko mēs saražojam Latvijā, ir ļoti augstā līmenī. Nav noslēpums, ka Latvijas lielie farmācijas milži eksportē savu preci uz vairāk nekā 70–80 valstīm, dažiem šis skaitlis sasniedz pat 100. Tas nozīmē to, ka mēs mākam strādāt, mūsu prece ir atzīta un pieprasīta, un tādēļ arī iesakām izmantot Latvijā ražotos produktus.”