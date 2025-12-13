Foto. pexels.com/Marta Nogueira

Visa pasaule sēro: mūžībā devies aktieris Pīters Grīns 0

14:47, 13. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Sestdien pasauli pārņēma sēru vēsts – 60 gadu vecumā mūžībā devies aktieris Pīters Grīns, filmas “The Mask” un Kventina Tarantino kinolentes “Pulp Fiction” zvaigzne, ziņo žurnāls “People”.

Mediji informē, ka aktieris piektdien atrasts miris savā dzīvoklī Ņujorkā. Viņa nāvi apstiprināja Grīna menedžeris Gregs Edvardss. Pēc viņa teiktā, aizdomas radījusi skaļa mūzika, kas dzīvoklī skanējusi vairāk nekā 24 stundas, tādēļ policija ieradusies paskatīties, kas notiek, jo tika saņemts ziņojums.

Edvardss norādīja, ka ar aktieri bija sazinājies pavisam nesen – vēl šīs nedēļas sākumā. Aktiera nāves cēlonis pagaidām nav atklāts.

Pīters Grīns pirmo reizi uz ekrāna parādījās 1990. gadā, filmējoties seriāla “Hardball” epizodē. Divus gadus vēlāk viņš debitēja pilnmetrāžas kino filmā “Gravitācijas likumi”, kurā spēlēja kopā ar Ediju Falko.

Ņūdžersijā dzimušais aktieris plašāku atpazīstamību ieguva ar lomām filmās “Clean, Shaven” (1993), “The Mask” (1994), kur viņš filmējās līdzās Džimam Kerijam un Kameronai Diasai, kā arī Tarantino kulta filmā “Pulp Fiction” (1994).

