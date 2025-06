“Zaķu” maciņus no jūlija vidus “Pasažieru vilciens” patukšos dubultā – divkāršos sodus Ieteikt







AS “Pasažieru vilciens” (PV) no šā gada 15.jūlija ieviesīs izmaiņas līgumsodu piemērošanas kārtībā, kas paredz sodu apmēru par braukšanu bez biļetes palielināt divas reizes – līdz 50 eiro, ja līgumsods netiek apmaksāts uz vietas, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

Reklāma Reklāma

Jaunā kārtība paredz samazinātus sodus pasažieriem, kuri izvēlas tos apmaksāt uzreiz pie biļešu kontroliera, vienlaikus palielinot soda apmēru gadījumos, kad apmaksa tiek veikta pēc tam.

Ja pasažieris brauks vilcienā bez derīgas biļetes vai nebūs to iegādājies, tad līgumsods būs 25 eiro, ja to samaksās uz vietas pie biļešu kontroliera. Savukārt, ja sods tiks izrakstīts rēķina veidā un samaksāts vēlāk, līgumsods turpmāk palielināsies divas reizes – no 25 līdz 50 eiro.

Savukārt pasažieriem, kuriem ir braukšanas maksas atvieglojumi, bet kuri brauks bez derīgas biļetes, līgumsods būs septiņi eiro, ja to samaksās uz vietas pie biļešu kontroliera. Ja līgumsods tiks izrakstīts rēķina veidā, tas būs 15 eiro, kas ir par 10 eiro mazāk nekā patlaban.

Turpmāk par bagāžas vai dzīvnieku pārvadāšanu vilcienā bez atbilstošas biļetes līgumsods būs pieci eiro, ja tas tiks samaksāts uz vietas pie biļešu kontroliera, un desmit eiro, ja tas tiks izrakstīts rēķina veidā.

Kompānijā norāda, ka izmaiņu mērķis ir veicināt godprātīgu biļešu iegādi, padarot līgumsodu sistēmu vienkāršāku un saprotamāku.

Vienlaikus PV pārstāvji atgādina, ka visiem pasažieriem, iekāpjot vilcienā, ir pienākums nekavējoties reģistrēt savu biļeti – elektrovilcienos pie biļešu reģistratora, bet dīzeļvilcienos pie konduktora kontroliera. Vilcienu kontrolieri elektrovilcienos veic arī regulāras kontroles, lai pārliecinātos, vai pasažieri ir reģistrējuši iegādātās biļetes. Ja biļete nav reģistrēta, pasažieris tiek uzskatīts par braucienam nederīgas biļetes īpašnieku un var tikt sodīts atbilstoši noteikumiem.

Jau ziņots, ka Latvijā pa dzelzceļu pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 19,445 miljonus pasažieru, kas ir par 13,5% vairāk nekā 2023.gadā, kā arī par 5,3% vairāk nekā pirms pandēmijas jeb 2019.gadā.

PV ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no “Latvijas dzelzceļa” veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija “Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu. Pērn uzņēmums pārvadāja 19,44 miljonus pasažieru.