Kāpēc nevajadzētu izmantot viesnīcu seifus: pieredzējis ceļotājs brīdina par briesmām 0
Pieredzējis ceļojumu blogeris Mičs Glass ir atklājis, kāpēc viesnīcu numuros pieejamie seifi, kas šķiet droša vieta vērtslietu glabāšanai, patiesībā var būt riskanti. YouTube videoklipā viņš brīdina ceļotājus izvairīties no seifu lietošanas un piedāvā alternatīvus veidus, kā pasargāt skaidru naudu, bankas kartes un citas vērtīgas lietas ceļojuma laikā.
Lai gan vairums ceļotāju uzskata viesnīcu seifus par drošu vietu vērtslietu glabāšanai, Mičs Glass apgalvo, ka tie ir “burtiski pirmā vieta”, ko zaglis pārbaudīs, ielaužoties numurā. Viņš skaidro, ka daudziem seifiem ir universāli kodi, kurus viesnīcas nereti aizmirst atiestatīt.
Turklāt daži seifi ir tik vienkārši konstruēti, ka tos var atvērt, vienkārši spēcīgi uzsitot pa augšpusi. Šāda uzticamības trūkums padara seifus par nepiemērotu izvēli vērtīgu mantu glabāšanai, jo tie ne vien piesaista zagļu uzmanību, bet arī ir viegli uzlaužami.
Tā vietā, lai uzticētos seifiem, Glass iesaka slēpt vērtslietas “dīvainās vietās” numurā, kur zagļi, visticamāk, nemeklēs. Viņš min tādus risinājumus kā skaidras naudas vai rotaslietu paslēpšana spilvendrānā, mikroviļņu krāsnī, tīru dvieļu kaudzē, virs skapja vai zem gludināmā dēļa pārvalka.
“Ja jūs būtu zaglis un uztrauktos, ka īpašnieks drīz atgriezīsies un pieķers jūs laupīšanas darbībā, vai jūs veltītu laiku, lai pārbaudītu, kas atrodas zem palagiem, vai arī jūs dotos tieši pie seifa?” retoriski jautā blogeris, uzsverot, ka zagļi parasti koncentrējas uz acīmredzamām vietām.
Lai izvairītos no aizmāršības, Glass iesaka pierakstīt slēptuvju atrašanās vietas tālrunī, lai, izrakstoties no viesnīcas, neaizmirstu paņemt savas mantas. Šāda piesardzība palīdz nodrošināt, ka vērtības netiek nejauši atstātas numurā.
Vēl viens Glass ieteikums ir izmantot “slepenas slēptuves”, kas maskētas kā ikdienišķi priekšmeti. Viņš norāda, ka zagļi, visticamāk, neņems tādus priekšmetus kā dezodorants vai lūpu krāsa, kas patiesībā ir konteineri skaidrai naudai vai bankas kartēm. Šādas maskētas slēptuves ir pieejamas tiešsaistē vai var tikt izgatavotas pašrocīgi, piedāvājot diskrētu un drošu veidu, kā pasargāt vērtības.
Glass uzsver, ka visas skaidrās naudas un bankas karšu glabāšana vienuviet ir riskanta. Viņš iesaka sadalīt naudu pa dažādām bagāžas daļām, līdzi ņemot tikai nelielu summu ikdienas tēriņiem. Šāda pieeja samazina zaudējumus zādzības gadījumā un nodrošina, ka ceļotājam vienmēr ir pieejami rezerves līdzekļi.