“Zapad 2025” mācību beigas: Putinam ir trīs iespējas, divas no tām ir uzbrukums 0
Kopīgās Baltkrievijas un Krievijas militārās mācības “Zapad-2025” tuvojas noslēgumam, un diktatoram Vladimiram Putinam joprojām ir vairākas iespējas izvietoto spēku izmantošanai, raksta Bild.
Pēc publikācijas aplēsēm, mācībās piedalījās aptuveni 30 000 karavīru, un Eiropa neizslēdz jauna trieciena risku.
Pirmkārt, pēc Zapad-2021 manevru beigām Maskava uzsāka plaša mēroga iebrukumu Ukrainā.
“Bild” komentētājs Pīters Tīde uzskata, ka Putinam ir trīs galvenie scenāriji:
1. Atstāt militāros spēkus Baltkrievijā kā pastāvīgus draudus Rietumiem;
2. Iebrukt Ukrainā no ziemeļiem;
3. Izmantot uzmanības koncentrēšanu uz Baltkrievijas robežu, lai veiktu negaidītu triecienu citur.
Analītiķis uzsver, ka Kremlis demonstrē spēku, savukārt NATO joprojām nešķiet pilnībā sagatavots. Kā piemēru viņš minēja 10. septembra incidentu, kad Krievijas bezpilota lidaparāti iebruka Polijā, un lēto bezpilota lidaparātu iznīcināšanai nācās izmantot dārgas raķetes.
Jau ziņots, ka Pašlaik notiekošajās Krievijas un Baltkrievijas kopīgajās militārajās mācībās “Zapad” liela uzmanība tiek pievērsta dronu izmantošanai, pirmdien paziņoja Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene.
“Šī gada mācības atšķiras no iepriekšējām ne tikai ar to, ka to apjoms ir ievērojami mazāks nekā iepriekšējās mācībās, bet arī ar to, ka liela uzmanība tiek pievērsta bezpilota lidaparātu izmantošanai,” Šakaliene sacīja Lietuvas sabiedriskajam radio.
Saskaņā ar Lietuvas izlūkdienestu datiem mācībās “Zapad” kopumā piedalīsies aptuveni 30 000 karavīru, no kuriem līdz 8000 būs Baltkrievijā un līdz 4000 – Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvā.
Pēc ministres teiktā, šī gada mācībās saglabājas paaugstināta incidentu iespējamība, taču nav pierādījumu, ka “tiek plānotas darbības ar mērķi pārkāpt Lietuvas robežas vai veikt provokācijas”.
“Krievija šobrīd cenšas demonstrēt, ka, neraugoties uz iestrēgšanu Ukrainā, tai noteikti ir papildu spējas un tā tās attīsta,” sacīja Šakaliene.
Jau ziņots, ka piektdien sākās Krievijas un Baltkrievijas apvienoto stratēģiska līmeņa militāro mācību “Zapad 2025” aktīvā fāze, kuras norise ir paredzēta līdz otrdienai galvenokārt Baltkrievijas teritorijā.