"Ceļu mēdz iztīrīt tikai pašā vakarā, bet no rīta uz darbu tikt nevaru, jo ceļi ir aizputināti" – viss par ceļu tīrīšanu ziemā







Vai ir sastādīti kādi valsts grantsceļu kopšanas grafiki? Vai likums nosaka, cik bieži tas jādara? Kas to veic? Kāpēc uz viena ceļa dažādos posmos ceļa uzturēšana tā atšķiras? Ziemā ceļu mēdz iztīrīt tikai pašā vakarā, bet no rīta uz darbu tikt nevaru, jo ceļi aizputināti. Jautā Anitra M.

Ceļu uzturēšanas klases

VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) pār­stāve Anna Kononova norāda, ka visi valsts ceļi tiek uzturēti atbilstīgi Mi­nistru kabineta noteikumu prasībām. Grants seguma ceļi, tāpat kā citi, tiek sadalīti pa uzturēšanas klasēm. Jāņem vērā, ka viena ceļa maršrutā var būt dažādu uzturēšanas klašu posmi.

Uzturēšanas darbus valsts autoceļu tīklā nodrošina VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.

Atbilstīgi tiem valsts autoceļi ir sa­dalīti piecās uzturēšanas klasēs: A (augstākā), B, C, D un E (zemākā) atkarībā no satiksmes intensitātes. At­karībā no ceļa uzturēšanas klases arī noteikumos atrunātas uzturēšanas pra­sības un laiks attiecīgajā sezonā.

Au­toceļu ziemas uzturēšanas sezona ofi­ciāli sākas no 16. oktobra un ilgst līdz 15. aprīlim, savukārt vasaras sezona no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim.

Attiecīgi jo lielāka transportlīdzek­ļu intensitāte, jo augstāka uzturēšanas klase tiek noteikta ceļam.

Visiem valsts galvenajiem autoceļiem nodrošināta A jeb augstākā uzturēšanas klase. Vien­laikus, piemēram, uz Pierīgas vietējiem autoceļiem ir augstāka satiksmes inten­sitāte nekā uz reģionālajiem valsts au­toceļiem pierobežā, tādēļ šiem vietē­jiem ceļiem būs augstāka uzturēšanas klase nekā reģionālajam ceļam ar zemu satiksmes intensitāti.

Uzturēšana un kontrole

Valsts autoceļu vai to posmu sarak­stus, kuros norādītas to uzturēšanas klases, pirms katras vasaras un ziemas sezonas sagatavo autoceļu pārvaldī­tājs un apstiprina Satiksmes ministri­ja. Atsevišķi ik sezonu arī tiekot norā­dīti sliktā tehniskā stāvoklī esošie ceļu posmi, kas apkalpojami ar atkāpēm no uzturēšanas klasēm. Ceļu sadalījumu pa klasēm attiecīgajā sezonā var atrast LVC mājaslapā: www.lvceli.lv. sadaļā Ceļu tīkls > Būvniecība un uzturēšana> Autoceļu uzturēšana.

Autoceļu ikdie­nas uzturēšanas prasību un darbu izpil­des kontroli uz valsts ceļiem nodroši­na LVC.

“Latvijas autoceļu uzturētājs” veic valsts ceļu uzturēšanu atbilstīgi iepir­kuma rezultātiem un jaunam līgumam par ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu. Ziemas sezonā ceļu uzturē­šanas darbi notiek diennakts režīmā. Lēmumu par ziemas dienesta darbu sākšanu pieņem ziemas dienesta dežu­ranti, vadoties pēc faktiskā ceļu virsmas stāvokļa un laika apstākļu prognozēm, kā arī noteikumiem.

Par grantsceļu kopšanu jāpiebilst, ka ziemā tos uztur ar piebraukta snie­ga kārtu, ko nepieciešamības gadījumā rievo. Rievošanu veic, ar greidera vai kravas automašīnas apakšējo lāpstu uz brauktuves izveidojot rievotu virsmu. Grantsceļus ziemā nekaisa ar sāli, bet bīstamās vietas – pagriezienus, uzkal­nus – kaisa ar smiltīm.

Jāņem arī vērā, ka autoceļu ārkār­tas uzturēšanas laikā ir pieļaujamas at­kāpes no noteiktās klases prasībām.

Par ārkārtējiem ziemas sezonā uzskata laik­apstākļus, ja:

snigšana nepārtraukti turpinās ilgāk par četrām stundām 24 stundu lai­kā un vidējais sniega kārtas biezums pārsniedz 12 cm; atkala vai lietus vairākas reizes dien­naktī uz sasalušas brauktuves izveido apledojumu;

vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē;ƒuz brauktuves veidojas sniega sanesumi;

nokrišņi applūdina un bojā autoce­ļus vai samazina to nestspēju.

Ar jautājumiem par pašvaldību ce­ļiem jāvēršas pie katras konkrētās paš­valdības.

Der zināt!

Uzziņa!

Autobraucēji var izmantot LVC diennakts bezmaksas tālruņa līniju 80005555, lai noskaidrotu nepieciešamo informāciju par satiksmi uz valsts autoceļiem, kā arī ziņotu par apledojumu, bedrēm, sniega sanesu-miem vai citiem sarežģījumiem uz autoceļiem. Informācija tiek operatīvi nodota atbildīgajiem dienestiem uzturēšanas darbu veikšanai. Šādu informāciju var nodot arī LVC kontos sociālās saziņas tīklos: X un Facebook.