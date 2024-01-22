Kad mājās ieslēdz apkuri, uz ceļiem vasara beigusies: visbiežāk autovadītāju pieļautās kļūdās riepu maiņā 0
Autors – “Inter Cars” eksperts Gundars Liekne
Kad temperatūra nokrīt zem +7C, vērts apsvērt riepu nomaiņu
Kad mājās sāk sildīt radiatorus, uz ceļiem vasaras riepas kļūst bīstamas. Gumija sacietē, saķere pazūd, un pietiek ar pāris mitrām lapām uz asfalta, lai auto kļūtu nevadāms. “Daudzi joprojām gaida pirmo sniegu, bet tajā brīdī jau ir par vēlu,” brīdina Gundars Liekne, “Inter Cars Latvija” vieglo riepu pārdošanas vadītājs. “Brīdī, kad temperatūra stabili nokrīt zem +7 °C, vasaras riepas vairs nespēj droši kalpot.”
Riepu maiņas jautājumos drošāk ir agrāk nekā vēlāk
Viens no izplatītākajiem mītiem – ziemas riepas nodilst, ja tās uzliek pārāk agri. Patiesībā tas ir maldīgs pieņēmums,” uzsver G. Liekne. “Mūsdienu riepu maisījumi ir daudz izturīgāki nekā agrāk, un, ja nebraucat lielus attālumus katru dienu, riepas necieš. Protams, ja cilvēks mēnesī nobrauc vairākus tūkstošus kilometru pa eiropas ceļiem, tad tās var ātrāk nolietoties. Bet, ja braucat ikdienas režīmā tepat Latvijā – uz darbu, uz veikalu vai bērnudārzu –, tam nav būtiskas nozīmes.”
Eksperts atgādina, ka svarīgāk par precīzu datumu ir laikapstākļi. “Riepas mainīt vajadzētu tad, kad temperatūra pastāvīgi turas ap +7 grādiem. Daudzi autovadītāji to intuitīvi jūt – kad mājās pieslēdz apkuri, arī uz ceļa vasara ir beigusies,” viņš saka. Tieši tad, kad dienas kļūst mitrākas un vēsākas, vasaras riepas zaudē elastību. “Labāk pāris nedēļas pabraukt ar ziemas riepām siltākā laikā, nekā vienu dienu par ilgu ar vasaras. Pēdējais var maksāt ļoti dārgi,” brīdina G. Liekne.
Skandināvijas, Eiropas vai radžotās – kā izvēlēties piemērotākās riepas
Riepu izvēlē svarīgākais ir – kur un kā jūs braucat. “Eiropas tipa riepas ir domātas maigākam klimatam – slapjam asfaltam, sniegam, mazāk ledum.” skaidro G. Liekne. “Savukārt Skandināvijas tipa riepas paredzētas mainīgiem, aukstākiem apstākļiem – tās saglabā elastību salā un labāk turas uz ledus.”
Radžotās riepas ir īpaša kategorija. Tās nodrošina vislabāko saķeri uz ledus, taču ir skaļākas.“ Ja pārsvarā braucat pa Rīgu, radzes nav nepieciešamas, bet laukos vai kalnainos apvidos tās var būt lielisks drošības garants,” norāda eksperts.
Viņš atgādina: riepas jāpieskaņo nevis kalendāram, bet reāliem ceļa apstākļiem. Nav jēgas izvēlēties riepas, kas domātas Norvēģijas ziemeļiem, ja lielāko daļu laika pavadāt uz pilsētas ielām.
Kad riepa izskatās laba, bet vairs nav droša
Riepa var izskatīties teicami – spīdīga, ar redzamu protektoru –, taču tas vēl nenozīmē, ka tā ir droša. “Gumija noveco arī ķīmiski: tā kļūst cieta un zaudē elastību, pat ja protektors vēl ir redzams,” skaidro G. Liekne.
Īpaši riskantas ir riepas ar piecu milimetru protektoru. “Daudzi nodomā – vēl šo ziemu izbraukšu. Bet, kad sākas sniegs, šie autovadītāji ir pirmie, kas meklē jaunas riepas, jo ar vecajām vienkārši nevar pabraukt,” viņš stāsta.
Drošai braukšanai ziemā protektora dziļumam jābūt vismaz sešiem līdz septiņiem milimetriem. Taču pat riepa ar pilnu protektoru nebūs droša, ja gumija zaudējusi saķeres īpašības un kļuvusi stīva. “Riepa noveco tāpat kā cilvēks – no ārpuses vēl izskatās stingra, bet iekšpusē elastību jau zaudējusi,” piebilst eksperts.
Spiediens un apkope – sīkumi, kas nosaka visu
Rudenim iestājoties, temperatūra strauji krītas, un līdz ar to mainās arī spiediens riepās — katri desmit grādi zemāk nozīmē aptuveni 0,1 bar mazāk. Pat ja vasarā viss bijis ideāli, oktobrī riepas var būt pamatīgi mīkstākas. “Zems spiediens palielina degvielas patēriņu un pagarina bremzēšanas ceļu,” skaidro G. Liekne. “Tas ietekmē auto vadāmību, riepu nodilumu un spēju noturēties līkumos.”
Viņš iesaka pārbaudīt spiedienu vismaz reizi mēnesī — īpaši pēc riepu maiņas, kad tās “nostājas”. Dažkārt pietiek ar pāris minūtēm pie degvielas uzpildes stacijas, lai brauciens kļūtu drošāks un riepas kalpotu ilgāk.
Drošība sākas ar attieksmi
Riepas daudz ko pasaka par vadītāju. Cilvēks, kurš par tām rūpējas, brauc mierīgāk un pārliecinātāk — tā ir daļa no kopējās satiksmes kultūras, nevis tikai mehānika.
Katru rudeni redzams viens un tas pats: tie, kas par riepu maiņu padomā savlaicīgi, bez stresa sagaida pirmo sniegu. Tie, kas atliek, stāv garās rindās un cer, ka vēl paspēs. “Bet fiziku neapmānīsi,” saka G. Liekne. “Riepas ir vienīgais, kas notur automašīnu uz ceļa. Ja tās nav kārtībā, nekas cits vairs nepalīdzēs.”
Mierīgs prāts un drošas riepas – labākā kombinācija ziemai
“Neviens negadījums nenotiek tāpēc, ka riepas bija pārāk labas, bet daudzi – tāpēc, ka kāds nogaidīja vienu dienu par ilgu,” atgādina G. Liekne. Kad riepas ir piemērotas sezonai, ne sniegs, ne lietus, ne ledus vairs nav iemesls satraukumam. Sagatavots auto ļauj braukt mierīgi un droši, pat tad, kad ceļš kļūst neparedzams — un tas, galu galā, ir ziemas braukšanas lielākais komforts.